Hypotéky dál zlevňují, sazby klesají pod 6% hranici. Co čekat dál?

„Úrokové sazby hypoték i nadále klesají jen pozvolně, a to i po prosincovém snížení hodnoty základní úrokové sazby ze strany ČNB. V prvním měsíci letošního roku se nabídková sazba bank Swiss Life Hypoindex snížila ze 6,02 % na 5,96 %. Je tedy vidět že ani snížení základní úrokové sazby ze strany ČNB nepřesvědčí banky k razantnějšímu zlevnění hypoték,“ říká Jiří Sýkora, hypoteční analytik společnosti Swiss Life Select.

Měsíční splátka klesla meziročně o 802 korun

Měsíční splátka hypotečního úvěru na 3,5 milionu korun sjednaného do 80 % odhadní ceny nemovitosti při splatnosti 25 let a průměrné nabídkové sazbě 5,96 % tak v lednu 2024 představuje částku 22 472 korun.

V lednu 2023, kdy průměrná úroková sazba činila 6,34 %, dosahovala měsíční splátka 23 274 korun. Jde tak meziročně o pokles splátky o 802 korun.

Průměrná výše hypotéky je přitom nejvyšší v Praze a ve středních Čechách, kde si lidé na bydlení půjčují v průměru 3,51 milionu korun. V ostatní regionech banky poskytují žadatelům hypotéky v průměru za 2,51 milionu až 2,97 milionu korun.

Průměrná nabídková sazba a doba fixace

Nejvýraznější snížení úrokových sazeb zaznamenaly nyní hypotéky pro mladé do 36 let, které mohou banky poskytovat i nad 80 % zástavní hodnoty nemovitosti (LTV). Přesto nejsou nejlevnější.

Průměrné nabídkové sazby u hypoték (v %) – leden 2024 Doba fixace Sazba pro mladé do 36 let Sazba pro starší 36 let 1 rok 5,79 6,31 3 roky 6,00 5,81 5 let 5,93 5,74 10 let 6,19 6,00 zdroj: Swiss Life Hypoindex

Hypotéky fixované na jeden rok poskytují banky mladým do 36 let nyní v průměru za 5,79 %, u fixací na tři roky za 6 % a u pětiletých fixací v průměru na 5,93 % p.a. Pro mladé žadatele jsou tak nejlevnější hypotéky s fixací na jeden rok. Pro starší nad 36 let je hypotéka do 80 % zástavní hodnoty nemovitosti nejlevnější u fixace na pět let.

Poptávka po hypotékách loni klesla

V roce 2023 poskytly banky podle předběžných odhadů hypotéky v objemu 172 miliard korun, což je oproti předchozím letům další pokles.

Pro srovnání. V roce 2021, který byl nejsilnější, banky poskytly žadatelům hypotéky v objemu 537 miliard korun. V roce 2022 pak bylo sjednáno hypoték v objemu 217 miliard korun. Důvodem dalšího poklesu zájmu o hypotéky v roce 2023 byla ekonomická nejistota daná vysokou inflací.

„Poptávku klientů po hypotečních úvěrech v roce 2023 tlumil zejména meziročně silný růst průměrných úrokových sazeb, ceny nemovitostí a rostoucí ceny zboží a služeb kvůli vysoké inflaci, což vyústilo v pokles kupní síly obyvatel,“ říká Martin Vašek, generální ředitel a předseda představenstva Hypoteční banky a ČSOB Stavební spořitelny.

Jaký lze očekávat další vývoj

Podle odborníků bude rok 2024 ve znamení mírného zlevňování hypoték a oživení poptávky.

„Inflace a tržní úrokové sazby by měly letos s největší pravděpodobností klesat a díky tomu lze očekávat další mírné oživení úvěrů na bydlení,“ předpokládá Martin Vašek. „Je možné očekávat, že i v dalších měsících bude úroková sazba hypoték nadále pozvolně klesat,“ dodává Jiří Sýkora.

„Česká národní banka sice konečně přistoupila k prvnímu mírnému snížení úrokových sazeb, ale tato změna se na podmínkách hypotečních úvěrů zatím prakticky neprojevila. Snížení sazeb byl však pouze první krok z mnoha a dá se předpokládat, že snižování sazeb bude rozumným tempem pokračovat i dále. Rok 2024 bude v oblasti hypoték rokem pokračující stabilizace a snad i postupného růstu. Zázraky ale nečekejme,“ uzavírá David Eim, místopředseda představenstva Gepard Finance.