Školní lyžák vyjde i na víc než deset tisíc. Přispěje ale i zdravotní pojišťovna

Na začátku druhého pololetí školního roku odjíždí většina sedmáků a středoškoláci prvních ročníků na školou pořádané lyžařské kurzy. Úhrada těchto kurzů, pořízení lyžařského vybavení, oblečení a kapesné na týden se ale stává pro mnohé domácnosti rok od roku větším problémem. Navíc se i stává, že školní lyžařský kurz v jednom roce absolvují dvě děti v rodině.

„Lyžák jsem synovi z poloviny zaplatila z peněz na spořicím účtu, protože po vánočních svátcích a dvoutýdenní nemoci kvůli covidu v prosinci se po novém roce zůstatek na běžném účtu přiblížil nule. Vyšlo mě to celé asi na 12 500 korun,“ odpovídá na otázku, na kolik dnes vyjde týdenní školní lyžák, 45letá Jana z Prahy, matka třináctiletého syna. Dodává, že syna na týdenní pobyt slušně vybavila i zásobou potravin: „Tisícikoruna mi na to nestačila, a to dostal ještě dva tisíce korun s sebou, i ty z větší čísti také utratí za jídlo.“

Za týden školou pořádaného kurzu stráveného na českých horách zaplatí rodiče zhruba 8 500 korun. Vypůjčení lyžařské výbavy v běžné kvalitě vyjde přibližně 1 800 korun. Když se k tomu přidá kapesné, deset tisíc korun na takový jednotýdenní výlet ani nepostačí. A to částka nezahrnuje případný nákup zimního oblečení.

Sledujte příspěvky zdravotních pojišťoven

Určitou pomoc s úhradou nejen lyžařského kurzu – ale třeba i zájmových kroužků a vybavení na ně – nabízejí některé instituce. Nejčastěji jde o zdravotní pojišťovny a jejich preventivní programy. V nich svým klientům nabízejí peněžní příspěvky na aktivity nebo pomůcky, které posilují zdraví. Na rozdíl od například sociálních podpor od státu přitom při schvalování příspěvku nesledují celkový příjem domácnosti.

„O příspěvky z fondů prevence zdravotních pojišťoven se žádá zpětně. To znamená, že rodič musí daný kurz nebo aktivitu nejprve uhradit a až poté předkládá své smluvní pojišťovně žádosti o příspěvek, s dokladem o úhradě. Pojišťovna ho obvykle do 30 dnů proplatí,“ říká k tomuto druhu podpory finanční poradkyně skupiny Partners Dana Chňoupková Míchalová.

Nabídku příspěvků z fondu prevence nemají všechny zdravotní pojišťovny. Nicméně u každé z nich rodič nějakou formu příspěvku podporujícího pohybové aktivity dítěte určitě najde.

„Většina lidí si myslí, že zdravotní pojišťovny přispívají hlavně na očkování, tak tomu ale není,“ říká finanční poradkyně s tím, že se určitě vyplatí sledovat jejich nabídku po celý rok, s ohledem na zájmy dítěte.

I tisícikorunové příspěvky se dají od některých pojišťoven získat na letní tábory, plavecké kurzy nebo dokonce na nákup přilby na kolo. Některé ze zdravotních pojišťoven zase přispějí i na zmiňovaný školní lyžák.

„Děti, které letos absolvují lyžařský kurz pořádaný školským zařízením, nově budou moci dvoutisícový příspěvek na pohybové aktivity využít také k úhradě nákladů na tento kurz,“ říká například mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová.

Kurz přitom nemusí organizovat jen základní škola. Pojišťovna přispěje i na kurzy pořádané mateřskou nebo střední školou. „Příspěvek bude možné využít také na lyžařské kurzy pořádané domovy dětí a mládeže a dětskými domovy,“ doplňuje mluvčí pojišťovny.

Podmínkou pro proplacení části výdajů s lyžařským kurzem je, aby trval alespoň pět dní v kuse. Jinak řečeno, příspěvek pojišťovna neposkytne například na jednodenní či jen odpolední několikahodinový kurz s instruktorem. O peníze rodiče žádají až po absolvování kurzu. K žádosti musí přiložit potvrzení školy dokládající účast dítěte na kurzu.

Na lyžák dětem přispívá i Česká průmyslová zdravotní pojišťovna. Částka je sice nižší, činí 500 korun, ale pojišťovna její čerpání nepodmiňuje několikadenním souvislým pobytem. Příspěvek tak schválí třeba i na jednodenní kurz. A stejnou částku nabízí tato pojišťovna i na sportovní či pohybové kroužky nebo na nákup ochranné přilby na kolo. A až částkou 1 500 korun přispívá na sportovně pohybové aktivity dětem i Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR.

Projekt Darujeme kroužky dětem nabízí až dva tisíce korun

Na zájmové kroužky pro děti, a to nejen pohybové, ale třeba i s uměleckým zaměřením, přispívá i projekt Darujeme kroužky dětem, za kterým stojí Česká rada dětí a mládeže. Od poloviny ledna do 14. dubna letošního roku mohou rodiče či jiní zákonní zástupci dětí podávat žádostí až o dvoutisícový příspěvek. Na rozdíl od příspěvků zdravotních pojišťoven už v tomto případě domácnosti ale prokazují složitou finanční situaci.

„Příspěvek je určen těm, kdo pobírají přídavek na dítě, příspěvek na péči, odměnu pěstouna nebo příspěvek při pěstounské péči,“ přibližuje Dana Chňoupková Míchalová.

Ve druhém školním pololetí se organizace chystá rozdělit mezi děti tři miliony korun. Systém funguje tak, že rodič požádá o příspěvek, doloží potřebné dokumenty a organizace mu vydá čtyři vouchery, každý v hodnotě 500 korun. Poté si rodič vybere poskytovatele kroužku či kurzu, uplatní u něj poukazy a organizace mu obratem převede peníze na bankovní účet. Dítě tak má uhrazené náklady nebo jejich část na vybranou volnočasovou aktivitu.

Za vouchery mohou rodiče pro své dítě nakoupit například členský příspěvek, účastnický poplatek za výpravu, závody, soutěže nebo soustředění. Poslouží i k úhradě zapůjčení hudebního nástroje v základní umělecké škole či sportovních pomůcek. Anebo na nákup vybavení pro zvolený kroužek. Přičemž vybavením se rozumí třeba batoh, čelovka, tretry, sportovní a taneční dresy nebo i výtvarné pomůcky.

Příspěvek od Darujeme kroužky dětem poslouží i na zaplacení části nákladů na letní prázdninové akce, jako jsou letní tábory nebo sportovní soustředění. To ale jen tehdy, pokud jde o dlouhodobé, nikoli nárazové aktivity.