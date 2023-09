I úrazy a nemoci dětí se pojišťují. Smysl má jen u těch vážných, říká odborník

S výjimkou covidových let, kdy děti trávily většinu času zavřené doma, u nás počty dětských úrazů podle dat zdravotních pojišťoven rok od roku mírně rostou. „V roce 2021 jsme zaznamenali úraz u 43 948 dětí, v uplynulém roce to bylo 52 258 zraněných dětí, tedy meziročně o 18,9 procenta více. Náklady na jejich léčbu stouply z bezmála 133 milionů na více než 166 milionů korun,“ přibližuje situaci mluvčí České průmyslové zdravotní pojišťovny (ČPZP) Elenka Mazurová.

Zároveň ale mírní obavy z na první pohled strmého nárůstu dětských úrazů. Upozorňuje, že nejde o znepokojující trend. „Je to jen následek proticovidových opatření, kvůli kterým byly děti po většinu roku 2021 přinuceny omezit sportovní aktivity. Pro porovnání, mezi předcovidovým rokem 2019 a rokem 2022, je nárůst počtu úrazů o 1,06 procenta,“ vysvětluje Mazurová. Čísla o počtu dětských úrazů za loňský rok jsou podle ní vlastně návratem do normálu.

Obdobnou situaci v úrazovosti dětí potvrzuje mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP ČR) Viktorie Plívová. „Počet těchto úrazů, s výjimkou covidových let 2020 a 2021, neustále mírně roste, za posledních pět let asi o 6 procent,“ potvrzuje Plívová.

Děti si nejčastěji poraní zápěstí a ruku, kotník a nevyhýbají se jim ani poranění hlavy. Lékaři tradičně ošetří zranění o něco častější u chlapců. Úrazy se nevyhýbají ani těm nejmenším dětem ve věku jeden až čtyři roky, kterých VZP ČR v loňském roce eviduje 40 800. Vůbec nejvýrazněji podle dat pojišťoven ale přibývá v posledních letech poranění u chlapců ve věku 12 až 15 let.

Ochrana dětí před následky úrazů i nemocí

Určitou ochranu, která mírní následky spojené s úrazy a nemocemi u dětí stejně tak i u dospělých, nabízí životní pojištění. Při jeho uzavírání by se ale rodiče nezletilých neměli podle doporučení finančních poradců zaměřovat na pojištění takzvaných „drobností“, jako je například natažený sval či zlomený palec u ruky. Takové úrazy pečujícího rodiče nevyřadí z práce na dlouhou dobu a u dítěte obvykle nezanechají trvalé následky, tedy pro něj do budoucna nepředstavují žádný hendikep, například při uplatnění na trhu práce.

„Smyslem životního pojištění i u dětí je krytí skutečně vážných zdravotních rizik, konkrétně by mělo pokrývat pojištění rizik vážných nemoci, trvalých následků úrazů a invaliditu 3. stupně,“ vysvětluje analytik životního pojištění finanční skupiny Partners Pavel Krejčík.

Živnostníkům s malými dětmi pak doporučuje zvážit do životního pojištění zahrnout ošetřování člena rodiny, případně jako doplněk denní odškodné za každý den léčby úrazu. To proto, že sociální správa živnostníkům nevyplácí dávku ošetřovné na dítě, jako je to u zaměstnanců s nemocenským pojištěním. Zaměstnancům ji platí pouze za prvních devět dní ošetřování, takže na dlouhodobé problémy by se pojistkou měli chránit i oni.

Krytí závažných rizik

Pozornost by měli rodiče při uzavírání životního pojištění věnovat vedle sjednávaných druhů rizik také pojistným částkám. A než u dítěte pojišťovat deset zmiňovaných drobností, dává větší smysl sjednat dostatečně vysoké částky krytí závažných rizik. Právě ta totiž pro dítě mohou do budoucna znamenat omezení. „Je třeba si uvědomit, že pojistná částka pro invaliditu ve výši 500 tisíc korun, případně i jeden milion korun, toho v případě opravdu vážného a trvalého zdravotního problému moc neřeší,“ říká analytik.

Teprve částka začínající na pěti milionech korun skutečně dorovná dítěti v budoucnu společně s invalidním důchodem průměrný příjem.

„Ideální pojistná částka u dětí na rizika závažných nemocí a trvalých následků invalidity by měla být minimálně ve výši 2 miliony korun a více,“ shrnuje výši nastavení pojistného krytí u životního pojištění dětí Pavel Krejčík.

V tomto ohledu mají čeští pojištěnci docela co dohánět. Podle dat pojišťovny Simplea dosahovala průměrná pojistná částka invalidity 3. stupně u dětí v letošním prvním čtvrtletí přibližně 3,8 milionu korun a v druhém čtvrtletí dokonce mírně klesla na zhruba 3,7 milionu korun. Mírný pokles zaznamenala pojistná částka i u závažných nemocí, kde se mezičtvrtletně snížila z necelých 1,28 milionu na 1,24 milionu korun. Proti tomu u trvalých následků průměrná pojistná částka vzrostla ze zhruba 1,15 milionu korun v prvním čtvrtletí na 1,17 v druhé čtvrtletí letošního roku.