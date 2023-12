Co pro děti místo „stavebka“, aby měly lepší rezervu i zajištění

Stavební spoření naučilo Čechy spořit a stalo se i synonymem spoření pro děti. Jenomže nově dostává nový rozměr v podobě snížené státní podpory.

Výše příspěvku od státu se u „stavebka“ příští rok sníží na polovinu na jeden tisíc korun při ročním vkladu alespoň 20 tisíc korun. To znamená, že teoreticky dostane střadatel za měsíční vklad ve výši 1 700 korun od státu příspěvek zhruba 85 korun.

Snížení státní podpory u „stavebka“ je tou poslední kapkou, proč by rodiče měli zvážit jiné možnosti, jak dětem vytvořit do jejich startu dostatečnou rezervu. Stavební spoření bylo a je nejefektivnější na horizontu své vázací doby, tedy aktuálně na horizontu šesti let. S každým dalším rokem je připsaná státní podpora vůči zůstatku procentuálně nižší a nižší.

Co dává smysl založit dětem a zhodnotit peníze lépe při stejné úložce jako na stavební spoření? Pokud chcete naspořit dětem na více než desetiletém horizontu, je mnohem vhodnější a výnosnější pravidelná investice do dynamických podílových fondů.

Pokud nechcete sázet na jednu kartu, jsou tu i další možnosti. Při stejné úložce jako na stavební spoření, tedy částce 1 700 korun měsíčně, lze dětem až do jeho zletilosti zajistit mnohem víc, než jen startovné do života.

Tři části možného celku

Představte si, že byste jim s touto měsíční platbou zajistili v jejich osmnácti letech finanční prostředky ve stejné hodnotě, jako by měli na stavebním spoření. A to pravidelnou investicí do podílového fondu.

K tomu pak navíc základ pro měsíční rentu v důchodovém věku. A to založením doplňkového penzijního připojištění. Pokud bude potomek i v dospělosti pokračovat v investici do „penzijka“, které mu založíte, může být na stáří poměrně dobře finančně zajištěn.

Slovy klasika Horsta Fuchse: „A to není všechno!“ Do celkové pravidelné měsíční platby 1 700 korun se totiž vejde i pojištění vážných rizik. A to uzavřením rizikového životního pojištění pro případ, že se něco pokazí na zdravotním stavu dítěte.

Možné rozložení částky 1 700 korun

Zde je praktický příklad, jak vhodně spojit investici do podílového fondu a přípravy na stáří v doplňkovém penzijním spoření, kdy se fakticky jedná o investování. A dále ochránit potomka životním pojištěním pro případ vážných rizik.

1. Pravidelná investice 700 korun měsíčně do podílového fondu.

Výnos bude záležet na zvolené strategii investování, chuti riskovat a době trvání investice. Obecně platí, že čím je investice riskantnější, tím větší může být zisk, ale i pravděpodobnost ztráty. Čím jsou investice dlouhodobější, tím jsou většinou bezpečnější. U některých podílových fondů je třeba počítat se vstupními a výstupními poplatky.

2. Pravidelná investice 500 korun měsíčně do doplňkového penzijního spoření.

Stát sem bude od roku 2024 přidávat ještě 100 korun, což je více než na stavebním spoření.

Spoření na důchod s navrhovaným státním příspěvkem v Kč Vlastní měsíční platba 100 300 500 800 1000 1500 1700 2000 Státní měsíční příspěvek 0 0 100 160 200 300 340 340 Státní příspěvek za rok 0 0 1200 1920 2400 3600 4080 4080 zdroj: návrh MF ČR, propočet iDNES.cz

Třetinu naspořených peněz může potomek ve svých 18 letech z „penzijka“ vybrat. Ideálně ale nechá prostředky dále zainvestované, naváže svým příspěvkem a zajistí si tak o to větší pravidelnou měsíční rentu v budoucnu.

3. Měsíční pojistné 500 korun na životní pojištění pro děti.

Pojištění je určeno čistě ke krytí těch nejvážnějších rizik, jako je invalidita, trvalé následky po úrazu nebo závažná onemocnění. Vaše dítě může být takto zajištěno klidně až do svých 65 let. Pokud se nic nestane, žádné peníze od pojišťovny nezíská. V případě pojistné události je ale vyplaceno sjednané pojistné plnění v milionových částkách.