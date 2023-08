Storno, úraz, zničené věci. Znáte nástrahy dětských táborů a umíte je řešit?

Tábory jsou u českých rodičů i dětí stále tradiční volbou, během letošních prázdnin vyrazí alespoň na jeden 75 procent ratolestí. Tato čísla potvrzují výsledky sondy mezi mládeží, kterou provedla Generali Česká pojišťovna. Zajímavé jsou i důvody, proč děti na tábor rády jezdí.

„Téměř polovina dotázaných uvedla, že tábor je pro ně zábava a čas strávený s kamarády, každý desátý je tak zvyklý jezdit od mala, a pro další děti jsou motivací nové zážitky,“ komentuje výsledky sondy Jan Marek,z Generali České pojišťovny.

Na druhou stranu jsou děti, které vyjet na tábor vůbec neplánují. Nejčastěji protože na táboře nikdy nebyly a nechtějí s tím ani začínat, dalším důvodem ale bývají i nedostatečné finanční prostředky v rodině.

Téměř sedmdesát procent dětí přiznalo, že se někdy na táboře zranilo, některé dokonce musely do nemocnice. Podle výsledků průzkumu byly nejčastější zvrtnuté kotníky, odřeniny, lehké popáleniny, řezné rány, bodnutí hmyzem nebo otřesy mozku.

Myslete na to, že řadě problémů můžete zabránit již na samém počátku, a to výběrem kvalitního tábora. Najděte si chvíli a prohlédněte si recenze, zeptejte se na zkušenosti svých přátel, pečlivě si přečtěte smluvní podmínky, nezapomeňte své děti pojistit a hlavně – zeptejte se svého potomka, co by chtěl on sám.