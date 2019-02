Kvíz: Zvládli byste anglické výrazy při úrazu v zahraničí?

Lyžování nebo snowboarding přinášejí nejen radosti, ale můžou být i zdrojem starostí, pokud se vám stane nějaké zranění či nehoda. „Pojištění v zahraničí je dnes již celkem běžnou záležitostí. Ačkoliv jazyková vybavenost se neustále zlepšuje, vyjádření potřeb, popis úrazu nebo náležitostí spjatých s pojištěním je pro mnoho Čechů stresující, zejména pokud se nachází v nějaké vypjaté situaci,” říká metodička jazykové agentury Skřivánek Tereza Najberková.

Kvíz: Zvládli byste anglické výrazy při úraze v zahraničí?

V případě úrazu se soustřeďte na jednoduché věty, nemusí být gramaticky správně, účelem je co nejpřesněji popsat, co se s vámi děje. Pojištění uzavírejte ještě před cestou, a pokud si nejste jisti, tak raději ve svém rodném jazyce. Srovnávače pojištění dnes nabízí relativně široké porovnání jednotlivých pojistných produktů. „Pokud to bude jen trochu možné, mějte kopii pojistné smlouvy také v angličtině nebo místním jazyce. Ušetří vám to spoustu nedorozumění,” doporučuje Tereza Najberková.