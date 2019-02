Na dovolené v Rakousku rozbili drahý servis. Naštěstí byli pojištění

Lyžovat na ledovec Dachstein v Rakousku nedávno vyrazila rodina Landovská z Plzně. „Nejeli jsme tam poprvé, ale tentokrát mi pořád něco říkalo, abych před cestou uzavřela cestovní pojištění se vším všudy, nejen to základní. Máme dva kluky ve věku deset a dvanáct let a uhlídat je velmi těžké,“ vypráví Jana Landovská, matka obou chlapců. Strach neměla jen o to, aby se jim při lyžování něco nestalo, bála se i o to, aby něco neprovedli jiným.

Prozřetelnost se Janě Landovské vyplatila. „Při večeři v hotelu, kde jsme byli ubytováni, se klukům podařilo rozbít sadu broušeného skla za devadesát tisíc korun. Škodu nám samozřejmě připsali na účet.“

Součástí cestovního pojištění, které Landovští před odjezdem uzavřeli, bylo i pojištění odpovědnosti za škody pro všechny členy rodiny. „Aby nám pojišťovna škodu uhradila, museli jsme jí ukázat fotografie, na nichž je rozbitý skleněný servis, tedy škodu, a vyjádření hotelového manažera. Na základě toho nám proplatila celou výši škody, kterou kluci způsobili,“ dodává Landovská.

Pojištění odpovědnosti se vyplatí

Podle finančního poradce společnosti Partners Vladimíra Weisse by mělo být pojištění odpovědnosti součástí každého cestovního pojištění.

„Toto pojištění platí i pro případ újmy na zdraví, což jsou přesně ty případy, kdy na sjezdovce způsobíte někomu úraz. Nejde tedy jen o škody na majetku, ale i na zdraví způsobené jiným osobám,“ vysvětluje Weiss s dovětkem, že vyřadit zaviněnou srážkou na sjezdovce z pracovního procesu například švýcarského manažera nadnárodní firmy se může významně prodražit.

Jeho slova potvrzuje i mluvčí České pojišťovny Ivana Buriánková s tím, že pojištění odpovědnosti poskytuje ochranu pro případ škody způsobené při činnostech běžných v občanském životě, při rekreaci a zábavě, ale třeba i při rizikových sportech. „Na odpovědnost lidé často zapomínají, nicméně tato složka je nesmírně důležitá. Způsobíte-li někomu jinému například úraz, náklady na léčení a rekonvalescenci se v zahraničí mohou vyšplhat velmi vysoko,“ říká Buriánková.

Uvádí i příklad českého lyžaře, který ve švýcarském horském středisku na dojezdové ploše před vleky srazil německého lyžaře. Oba utrpěli rozsáhlá zranění a nároky, které byly z pojištění odpovědnosti německému lyžaři hrazeny, dosáhly částky převyšující osmdesát tisíc eur.

Pojištění odpovědnosti platící po celé Evropě se přitom vztahuje i na manžela nebo manželku, registrovaného partnera, děti i domácí mazlíčky.



Převoz do nemocnice vás může zruinovat

Známý chirurg a profesor Pavel Pafko na nedávné konferenci Zdravotnictví 2019 uvedl, že k povinné výbavě každého zraněného českého lyžaře v rakouských Alpách musí patřit odmítnutí rychlé záchranné pomoci, protože ta ho (nepojištěného) může docela zruinovat. A měl pravdu. Zkušenosti s drahým transportem do nemocnice má zkušenosti nejeden český turista.

Častým úrazem na sjezdovce je totiž zlomenina ruky nebo nohy, výjimkou nejsou ani otevřené zlomeniny nebo poranění páteře, kdy je nutný transport ze sjezdovky do nemocnice helikoptérou.

„Cena transportu může stát kolem 130 tisíc, ošetření horskou službou deset tisíc a den v nemocnici kolem osmnácti tisíc korun. A evropská kartička pojištěnce vám tyto úkony nezaplatí. Ta zaručuje pouze základní zdravotní péči,“ vysvětluje Vladimír Weiss.

Co všechno pojistit

Na zahraniční zimní dovolenou je nezbytné sjednat si takové cestovní pojištění, které zahrnuje i převoz do nemocničního zařízení, ošetření a třeba i převoz domů. A to už kvůli tomu, že mnozí čeští lyžaři i přes stále vyšší investice do vybavení nejsou s to vždy správně odhadnout svou fyzickou kondici, nebo bývají i neukáznění.

Cestovní pojištění jen v jeho základní variantě většinou zahrnuje pouze pojištění léčebných výloh a aktivní asistenční službu, ale už ne třeba transport do nemocnice helikoptérou nebo i sanitkou.

Dobrá rada Dobrá rada pro hladké pojistné plnění přitom zní: Noste helmu, vyvarujte se alkoholu a drog na sjezdovce, držte se vyznačených tras a dbejte pravidel lyžování na sjezdovce.

„Zapomínat by se nemělo ani na možný pobyt rodičů s dítětem v nemocnici. Speciálním pojištění jsou pak rizika plynoucí z adrenalinových zimních sportů, kterými jsou v posledních letech třeba snow bike, potápění pod ledem, ledolezení nebo freeride lyžování,“ upřesňuje Vladimír Weiss.



Pro cesty autem je velmi praktické sjednat balíček pojištění, který zahrnuje opravu vozu na místě, odtah do servisu nebo do ČR nebo náhradní dopravu pro pokračování cesty nebo návratu domů. V cestovním pojištění je dále možné pojistit zavazadla, sportovní vybavení, ale i třeba storna pobytu.