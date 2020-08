Kvíz: Kdo vydával pražské groše a co jsou bankocetle? Co víte o naší měně?



Československá měna loni oslavila sto let. Peníze na našem území však samozřejmě byly již daleko dříve, a to bankovky i mince. Vyzkoušejte si v našem dnešním kvízu, co o jejich historii víte.