KVÍZ: Jak se orientujete ve finančních termínech?

Když lidé před pěti tisíci lety prvně platili penězi, bylo to velmi jednoduché. Nemuseli řešit, kdy a jak si peníze vyzvednou, jakou úrokovou sazbu na kterém produktu mají, a zda jsou jejich peníze v bezpečí. Své šekely (jak se prvním mincím říkalo) si nanejvýš mohli schovat do hliněného hrníčku a dávat na ně dobrý pozor.

Doba naštěstí pokročila. Dnes si můžete peníze uložit v bance nebo je investovat a sledovat, jak vám nabývají na hodnotě. To žádný hliněný hrníček nedokázal.

Spolu s tím se ale musíte orientovat v řadě finančních produktů, termínů a postupů. Víte například, co se stane s vašimi vklady, když banka zkrachuje?

Tuto situaci řeší zákonem zřízený Garanční systém finančního trhu. Pokud zkrachuje banka, družstevní záložna anebo stavební spořitelna, vyplatí vám Garanční systém prostřednictvím pověřené banky vaše vklady ze zkrachovalé instituce až do výše ekvivalentu 100 000 eur, a to do sedmi pracovních dní.