Je dobré pořídit si datovou schránku? Pro a proti v devíti bodech

Patřím k většině nazývané BFU (Běžný Franta uživatel). Když se před časem objevila možnost zřízení datové schránky, odradily mne od ní hlavně dvě věci. Když si ji zřídím, nelze ji zrušit. A to ani v případě, kdybych se třeba rozhodla stát se technologickým poustevníkem a přestala používat počítač. Vadilo mi také, že stát vyhlásil povinnost podávat daňové přiznání majitelům datovek výhradně touto cestou, pod hrozbou dvoutisícové pokuty.

Jenže teď je covid. Úřady občas píší, případně já potřebuji něco sdělit jim a nikomu se nechce stát frontu na poště. Nejprve sonduji zkušenosti u svých kamarádů. A překvapivě, 12 z 12 oslovených si tuto službu opravdu nadšeně chválí. Jen mne upozorňují, že si mám vše řádně nastavit, abych se nedivila, že to nefunguje, jak bych si představovala.

Sedám tedy k počítači, otevírám stránku datoveschranky.info a podle návodu se snažím vytvořit si e-identitu, abych si pak mohla zřídit datovou schránku. Narážím na to, že nemám občanský průkaz s čipem, objednávám se tedy přes rezervační systém na CzechPoint našeho obecního úřadu. Tam stačí přijít s občankou a datovku mi zdarma založí. Netrvalo to ani deset minut a odnáším si lejstro se všemi možnými identifikačními údaji, s jejichž pomocí pak doma datovou schránku oživím.

Co byste měli vědět předem, případně si hned na počátku nastavit/přenastavit:

1 Je to navždy

Datovku máte opravdu napořád. Už vzhledem k tomu bych si představovala, že bude existovat nějaká demoverze, kde si nedůvěřivci mohou osahat, jak funguje. Tak nic takového není a ani na CzechPointu mi datovku nepředvedli. „My ji tu jen sjednáváme, ale nemáme ji. Jsem ráda, že si ji nedávno pořídili moji rodiče, alespoň vím, co lidem nabízím,“ prozradila mi vtipně jedna z úřednic.

2 Člověk, nebo podnikatel?

I když jste osoba samostatně výdělečně činná a ne velká společnost, datové schránky potřebujete dvě – jednu jako občan, druhou jako podnikatel. Vzhledem k nulové ceně to není problém, jen budete mít dvakrát tolik dlouhých hesel a komplikovaných uživatelských jmen k zapamatování.

3 Základem je bezpečné heslo

Heslo si musíte změnit hned po prvním přihlášení. Automaticky bude platit 90 dní. Pokud jste si jisti, že jste zvolili heslo bezpečné, můžete si je v nastavení překliknout na neomezenou dobu. Pak vás systém nebude obtěžovat výzvami ke změně.

4 Na nedoručení se nevymluvíte

Stejně jako u dopisů s modrým pruhem existuje i u datové schránky fikce doručení. Prostě dopis do schránky spadne a po deseti dnech se považuje za doručený, a to i když jste ho vůbec neotevřeli, ba i pokud jste se do datovky ani nepřihlásili.

5 Nechte si posílat oznámení

Jestli víte, že nejste stejně jako já schopni pravidelně schránku kontrolovat, můžete si nastavit, abyste dostávali zprávy o doručené poště esemeskou, na mail či do jiné datovky. Existují hned dvě volby. Buď se dozvíte, že „něco“ přišlo, nebo si můžete zvolit, že chcete vidět i předmět zprávy, takže hned máte jasno, jestli vám jen potvrzují příjem nějakého dokumentu, či budete platit pokutu.

6 S úředníky zadarmo

Když si budete psát jen s úřady, nic neplatíte. Pokud však chcete „oficiálně“ poslat zprávu nějaké firmě či soukromé osobě, platí se za to. Cena je 15 korun za zprávu, což je méně než klasické poštovné. A navíc – v době nouzového stavu je tato služba zdarma. Systém mne sice upozorňoval, že služba je zpoplatněna, ale když jsem se nedala, nakonec vyčíslil cenu na 0 korun.

7 Datovka není e-mail

Z datové schránky se po 90 dnech doručená zpráva automaticky vymaže a vy už se k ní nedostanete. Je proto třeba si zprávu včas stáhnout a uložit do svého počítače. Jednoduše přeposlat do e-mailové schránky nejde. Kdo nechce stahovat, může ji uložit do „trezoru“– jeho cena je podle počtu uložených zpráv od 120 korun ročně (20 zpráv).

8 Úložiště není trezor

Trochu matoucí pro mne byla možnost vytvoření takzvaného úložiště, ve kterém mohu mít 15 dní až 30 zpráv zdarma. Na infolince (954 200 200) mi celkem ochotně vysvětlili, že to je jen taková drobnost, třeba kdybych chtěla stejnou přílohu posílat na několik stran – abych ji nemusela hledat v počítači. Rozhodně ale nejde o místo, kde by byly zprávy a přílohy dlouhodobě zachovány.

9 Daňové přiznání jen přes schránku

Daňové přiznání budu skutečně muset podat elektronicky, jinak mi stát nasolí pokutu.