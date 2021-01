Komu se vyplatí paušální daň a s čím je třeba počítat

Finanční správa již spustila příjem oznámení o vstupu do paušálního režimu daně. Podnikatelé se mohou hlásit do pondělí 11. ledna 2021. Kdy je nutné zaplatit první zálohu a v jaké výši?

Měsíční záloha v rámci paušální daně pro rok 2021 činí 5 469 korun. V částce je započteno minimální zdravotní pojistné ve výši 2 393 korun, minimální sociální pojistné navýšené o 15 % ve výši 2 976 korun a 100 korun na dani z příjmů. Ročně to znamená celkový paušální odvod ve výši 65 628 korun. Měsíční záloha musí být zaplacena vždy nejpozději do 20. dne daného kalendářního měsíce. Výjimkou je lednová záloha v roce 2021, která bude splatná do 22. února 2021.

Kdo má nárok přihlásit se do institutu paušální daně?

Nárok má ten, kdo je osobou samostatně výdělečně činnou. Současně není plátcem daně z přidané hodnoty a nemá registrační povinnost k dani z přidané hodnoty. Dále nesmí být společníkem veřejné obchodní společnosti ani komplementářem komanditní společnosti. Potom musí být splněny další podmínky jako to, že není dlužníkem, vůči němuž bylo zahájeno insolvenční řízení. A dále to, že v předchozím zdaňovacím období příjmy nepřesáhly jeden milion korun. Zároveň k prvnímu dni rozhodného zdaňovacího období by daná osoba neměla vykonávat činnost, ze které plynou příjmy ze závislé činnosti. Může však mít platné dohody o pracovní činnosti a o provedení práce, u kterých se příjmy zdaňují jednorázově srážkovou daní.

Jaké jsou výhody paušální daně?

Nespornou výhodu představuje zjednodušení, kdy se s jediným odvodem živnostníci zbaví komunikace se třemi úřady. Jednoduše si nastaví trvalý příkaz na částku 5 469 korun a dopředu si tak vyřeší všechny své povinnosti. Poplatníci v režimu paušální daně tak nebudou muset podávat daňová přiznání ani přehledy pojistného. S paušální daní se pak podle ministerstva financí mnoho podnikatelů vyhne i platbám daňovým poradcům nebo účetním. Dále se jim sníží počet kontrol z finančního úřadu, protože úředníci nebudou mít pochopitelně co kontrolovat. Mnoha živnostníkům přinese paušální daň i větší jistotu v podobě budoucího starobního důchodu, protože nově si budou v rámci pravidelné paušální zálohy přispívat o 15 % vyšší částkou na sociální pojištění.

Richard Bechník Investiční analytik Fincentrum & Swiss Life Select.

Zaměřuje na investice a monitoring makroekonomického a geopolitického dění ve světě.

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze.

Přihlášení k paušální dani má i své nevýhody, jaké konkrétně?

Podnikatelům s ním odpadá možnost uplatňovat daňové slevy a odpočty. Nebudou moci uplatnit slevu na poplatníka, manžela/manželku, držitele průkazu ZTP/P, částečný a plný invalidní důchod, studenta, školkovné, evidenci tržeb nebo daňové zvýhodnění či bonus na děti.

Komu se paušální daň vyplatí?

Paušální daň se bez složitějších výpočtů vyplatí spíše bezdětným a svobodným podnikatelům s ročními příjmy blíže hranici jednoho milionu korun. Zákon tak usnadňuje život a vychází vstříc spíše těm s vyššími příjmy v daném rozpětí. Začínající podnikatel zatížený úvěrovými závazky, který uplatňuje slevu na dítě a má produkt životního pojištění, tuto možnost nejspíše nezvolí. Přišel by tak o možnost odečtení nákladových úroků a životního pojištění od základu daně a nemohl by uplatnit slevu na dítě.

Můžete uvést, kdo například ušetří a kdo ne?

Vezměme si například herce nebo soudního exekutora s ročními tržbami 850 tisíc korun, který využívá 40% výdajový paušál. Jestliže se jedná o bezdětnou osobu bez dalších zmiňovaných odpočitatelných nákladů, tak se výhoda plynoucí z paušální daně maximalizuje a představuje úsporu přes 7 200 korun měsíčně. I kdyby ale měl mít rodinu o dvou dětech a o 100 tisíc korun menší roční příjem, stále by ušetřil, a to ve výši přesahující 2 500 korun měsíčně.

V opačné situace se bude nacházet například drobný zemědělec, který využívá 80% výdajový paušál. Ten na daňovém zjednodušení spíše prodělá. S daným daňovým paušálem a ročními příjmy 500 tisíc korun by totiž i při bezdětnosti zaplatil zhruba o 500 korun měsíčně více. Při dvou dětech by se ztráta oproti standardnímu daňovému přiznání prohloubila na částku okolo 3 400 korun.

Jak se k paušální dani přihlásit a co může tento režim ukončit?

Živnostník má snadnou cestu, jak přes podání formuláře přejít na paušální daň. Oznámení je možné vyplnit ručně, ale je zde i možnost online podání v uživatelsky přívětivé interaktivní aplikaci Finanční správy. Živnostník pak může čelit i opačné situaci, kdy je povinen zpětně dodat daňové přiznání a přehled k povinným pojistným. Jedná se o případy porušení podmínek paušální daně. To se může stát v případě, že žadatel své příjmy za daný rok špatně odhadl a přesáhl zmíněný strop jednoho milionu korun.