Zdravotní pojištění v roce 2021: kdo bude platit víc a kdo ne

Platbě zdravotního pojištění podléhají pouze rozhodné příjmy ze závislé činnosti a samostatné výdělečné činnosti. Pro platby zdravotního pojištění přitom není zaveden strop, jako je tomu u sociálního pojištění.

V sazbách pro rok 2021 se nic nemění, zůstávají stejné. Zaměstnanci odvádí na zdravotním pojištění 4,5 % z hrubé mzdy a dalších 9 % platí za zaměstnance zaměstnavatel. Roční zdravotní pojištění pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) činí 13,5 % z vyměřovacího základu.

„Zdanitelné pasivní příjmy z kapitálového majetku, z nájmu nebo ostatní příjmy podle § 10 zákona o dani z příjmů odvodům na zdravotní pojištění nepodléhají,“ dodává Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Limit pro neplacení odvodů u dohod

Z hrubé odměny plynoucí z vykonávané práce na základě některé z pracovních dohod se neplatí zdravotní pojištění, jestliže je hrubá měsíční odměna do limitu. V roce 2021 se u dohody o provedení práce neplatí zdravotní pojištění z hrubé měsíční odměny 10 000 korun a méně.

U dohody o pracovní činnosti se limit oproti roku 2020 zvyšuje o 500 korun a nově nepodléhá odvodům na zdravotním pojištění u těchto dohod hrubá měsíční odměna 3 499 korun a méně. „Při práci pro více zaměstnavatelů současně se limit pro neplacení zdravotního pojištění posuzuje u každého zaměstnavatele zvlášť,“ upřesňuje daňová poradkyně Gabriela Ivanco.

Zvyšuje se minimální platba pro OSVČ

Živnostníci, umělci, drobní podnikatelé a další OSVČ vykonávající hlavní činnost musí každý měsíc platit měsíční zálohu na zdravotní pojištění, která vyplývá z hospodářského výsledku za uplynulý rok. Vždy však musí být placena alespoň minimální měsíční záloha.

V roce 2021 činí minimální měsíční záloha 2 393 korun a musí se poprvé zaplatit již za leden. „Měsíční záloha musí být vždy uhrazena do 8. dne následujícího měsíce. Za opožděné úhrady a platby v nižší částce je zdravotními pojišťovnami předepisováno penále,“ varuje Ivanco.

Kdo další si na odvodech připlatí

Každý měsíc budou muset v novém roce platit více na zdravotním pojištění také osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP), neboť se zvyšuje minimální mzda, na jejíž výši je platba zdravotního pojištění pro OBZP vázána.

„Pro účely placení zdravotního pojištění jsou osobami bez zdanitelných příjmů občané, kteří nejsou zaměstnanci, OSVČ nebo státní pojištěnci. V praxi jsou to nejčastěji studenti starší 26 let, kteří nejsou doktorandy, nezaměstnaní občané neevidovaní na úřadu práce nebo lidé v domácnosti nepečující o jedno dítě do 7 let nebo o dvě děti do 15 let,“ doplňuje daňová poradkyně.



V roce 2020 platily OBZP na zdravotním pojištění 1 971 korun měsíčně, v roce 2021 to bude již 2 052 korun, tedy o 81 korun měsíčně více.

Stát zaplatí více za státní pojištěnce

V roce 2021 bude stát opět platit více zdravotním pojišťovnám za státní pojištěnce, tedy například za penzisty, studenty nebo příjemce rodičovského příspěvku. Měsíční platba za státní pojištěnce se zvyšuje na 1 767 korun. Platba za státní pojištěnce se v posledních letech značně zvýšila, vždyť ještě v roce 2018 činila platba za státní pojištěnce 969 korun.