Paušální daň na poslední chvíli. Dnes mají podnikatelé poslední šanci

10:50

Drobní podnikatelé mají poslední šanci se přihlásit do systému paušální daně. Podat oznámení je možné nejpozději do pondělí 11. ledna včetně, a to zasláním přes datovou schránku, poštou nebo osobním doručením na podatelnu finančního úřadu, ten svoji otevírací dobu prodloužil.