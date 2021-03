Optimální hodnota stravenky pro rok 2021 činí 137 Kč. Má ji ale málokdo

Stravenkový paušál očima zaměstnanců Přiznám se, že nevím, jak přesně funguje stravovací paušál. Nám se stravenky nahrávají na kartu. Aktuálně ji používám v supermarketu, často i na Dáme jídlo, případně u výdejových okének. Jsem na home office a nestihnu si uvařit oběd. (Jana, 40 let)

Na paušál jsme nepřešli, a stravenky mi docela vyhovují. Vždycky jsem je používala na obědy v restauracích, nyní také, jen si sním jídlo v kanceláři. (Iveta, 35 let)

Máme stravenky a využívám je na nákup v supermarketech. (Lenka, 29 let)

Nově přešel zaměstnavatel na paušál. Je mi to celkem jedno, jen paušál bude v rodině hůř průchozí na obědy v restauraci na výletech (až na ně budeme moci jezdit). Manžel totiž vesele utrácí stravenky, ale pokud jde o peníze z účtu, tam je opatrnější. (Jolana, 42 let)

Když jsme měli stravenky, používali jsme je v supermarketu nebo v hospodě. Momentálně máme paušál, který jde přímo do výplaty. Místo stravenky za 100 Kč, u které firma platila 55 % a zaměstnanec 45 %, nám jde na účet 70 Kč nezdaněných. Takže jsme na tom vlastně vydělali a odpadly nám starosti, kam se stravenkou. (Jarmila, 55 let)

Občas nakoupím v obchodě, občas si objednám něco z hospody, někdy i z automatu v práci. A je mi vlastně jedno, jakou kartu použiju. (Pavla, 45 let)

Náš zaměstnavatel stravenky neposkytuje. Máme možnost závodního stravování v kantýně, kam se nám jídlo dováží. Nicméně to nevyužíváme, jídlo nám nevyhovuje. (Renata, 40 let)

Já preferuji stravenky. Nakupuji za ně, většinou velké rodinné zásobovací nákupy. Před pandemií jsme využívali stravenky na obědy při výletech s rodinou. (Pavlína, 34 let)

Stravenky jsou fajn, ale teď za ně spíš nakupuji. Jsme doma na home office a objednávat si hotové jídlo v restauraci pro čtyřčlennou rodinu vyjde vždy dráž, než si uvařit. (Eva, 30 let)