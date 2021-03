Téměř pětina lidí utrácí víc než před pandemií. Co může být důvodem?

Podle psychologů někteří lidé zahánějí své problémy či nudu právě nakupováním. „Lepí si špatné dny, ale nezalepí díru v duši,“ upozorňuje klinická psycholožka Martina Pastuchová.

Někteří lidé nakupují tak usilovně, že jim to přináší problémy. Co spouští stavy, jež mnohdy končí až dluhovou pastí?

Hodně často se stává, že problémy začínají tak, že lidé nakupují z nudy. Probírají se internetem a nechají se oslovovat reklamami, které na ně vyskakují. Pak člověk kupuje to, co se mu líbí, nikoliv to, co potřebuje. Lidé také nakupováním lepí „špatné dny“. Třeba je naštve manžel nebo šéf, a tak se jdou uklidnit do obchodu. Nakoupí hromadu šatů, které si pak nemají kam vzít, a chodí se na ně koukat do skříně.

Ale na uklidnění to funguje, ne?

Nakupování je jiný druh sycení, který většinou nezaplácne tu díru v duši, kde chybí vztah, blízkost. Lepší by bylo udělat něco pro sebe – jít si zaplavat, sejít se s kamarádkami, být v kontaktu s lidmi, budovat vztahy. Sice to stojí víc úsilí než naházet věci do košíku, ale výsledek je trvanlivější. I nakupování však může být patologické – podobné třeba gamblerství, alkoholismu. Často bývají kořeny v dětství či dospívání. Nějaké chybějící vztahy a vazby, nedosycenost v pozornosti, podpoře. Tím opakovaným mechanismem nakupování si člověk může ulevovat. To už je pak opravdu problém.

Jak nakupujeme: Celkem 59 % Čechů nakupuje impulzivně, s nákupním seznamem jde do obchodu třetina lidí. Zhruba 18 % Čechů přiznává, že v době covidu utrácí víc, než kdyby pandemie nebyla.

Kdy bych měla zpozornět a začít přílišné nakupování řešit s odborníkem?Problém je v tom, že člověk si sám neuvědomí, že je zle. Zpozornět by měl, když nastane nějaká nerovnováha – nakupovací záliba začíná ubírat peníze na potřebné věci – chybí na nájem, na potraviny... Aby ten deficit lidé vyrovnali, jdou si půjčit, přitom se nedokážou vzdát dalšího nakupování „pro radost“.

Pomůže mi psycholog?

Jsou dvě možnosti. Buď návštěva klinického psychologa, ti mívají atestaci i z psychiatrie. Většinou k nim chodí lidé na doporučení lékařů. Výhodou je, že takovou péči hradí pojišťovna. Jenomže klinických psychologů je málo a dostat se k nim je problém. Zvláště v době, kdy i kvůli covidu zájem o jejich služby významně stoupá. Jednodušší je pomoc od někoho, kdo má psychoterapeutický výcvik – může to být též vystudovaný psycholog, ale nemá onu klinickou licenci. Ti pracují obvykle na živnost, máte šanci se k nim dostat dříve, ale péče se platí. Cena je různá. Když sleduji inzerci u nás na Ostravsku, je to 600 až 700 korun za hodinu. V Praze to bude víc.

To je hodně peněz. Pro někoho, kdo má problém s utrácením, dvojnásob...

Pokud jde o nějakou patologickou závislost na nakupování, tam by opravdu byla lepší ona zdravotní péče hrazená pojišťovnou.

Jenže kromě dlouhých termínů je tu ještě jedna komplikace – člověk musí jít nejprve ke svému lékaři a problém přiznat jemu. A to se spoustě lidí nechce...

Ono není nutné lékaři hned vysvětlovat všechny okolnosti. Většina lidí řekne, že mají konflikty v rodině, bortí se jim vztahy, hrozí rozvod, potřebují konzultaci. Nebereme to jako žádnou podpásovku. Při terapii se obvykle rozklíčuje spousta problémů, a navíc při přílišném utrácení opravdu hrozí rozvrat rodiny.

Jak předejít impulzivnímu nakupování

Nejlepší obranou proti svodům nakupování je pevná vůle, plánování nákupů a rozpočet. Uvážlivý nákup ale není jen odbourávání zbytečností. Vyplatí se mít předem plán, co kde koupit, nenakupovat impulzivně a nepodlehnout svodům obchodníků. A dobré je také znát, jak a čím nás lákají obchodníci k utrácení.



KAMENNÉ OBCHODY svody k utrácení

Hudba, světla a vůně v obchodě dělají příjemnou atmosféru podněcující k tomu, aby lidé nespěchali, ale plnili košíky.

Exkluzivnější (a dražší) zboží je ve výši očí – je tak víc na ráně, a mnoha lidem je i nepříjemné sklánět se k podlaze a očividně hledat levné varianty.

Zrcadla všude kolem dávají pocit, že zboží je mnoho a mnoho, a tak přímo láká k tomu, naplnit jím košík.

Velké košíky, v nichž je menší nákup úplně ztracený a je potřeba je naplnit víc.

Všude nápisy „akce, slevy, výhodný nákup“.

Drobná lákadla u pokladen, která fungují nejen na děti.

Občasná změna umístění zboží, aby zákazník hledal a nacházel i nové druhy zboží. Ostatně nejčastěji kupované zboží nebývá v obchodě na jednom místě – musíte projít všude, když chcete nakoupit mléko, zeleninu, chleba a šunku.

Věrnostní soutěže – sbírání bodů, zákaznické karty a slevové aplikace. Vítězí ten, kdo je věrný obchodníkovi a zároveň nakupuje hodně.

E-SCHOPY svody k utrácení