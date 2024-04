Daně 2023: Experti radí, jak přiznat příjmy správně a rizika sankce

Nestihl jsem zaměstnavateli dodat do 15. února všechny podklady pro zpracování daní. Přijdu tím o možnost uplatnit si zvýhodnění za úroky z hypotéky?

Pokud zaměstnanec nestihne zaměstnavatele požádat o roční zúčtování záloh do 15. února, případně pokud v žádosti o roční zúčtování nestačil uplatnit některou slevu či odčitatelnou položku, na kterou má nárok, může stále sám podat přiznání k dani z příjmů, kde vše uplatní. Nic tedy není ztraceno, poproste zaměstnavatele o vydání Potvrzení o zdanitelných příjmech s tím, že si daňové přiznání podáte sám a odčitatelné položky uplatníte.

Po mamince zbyla specifická sbírka zvířecích figurek. Netušil jsem, zda má nějakou hodnotu, ale podařilo se mi ji prodat za 80 000 korun. Mám to nějak řešit v daňovém přiznání?

Nemusíte. Příjmy z prodeje movitých věcí, které nebyly zahrnuty do obchodního majetku podnikatele, jsou osvobozeny od daně a neuvádějí se v daňovém přiznání. Při prodeji soukromého movitého majetku zdanění podléhá jen zisk z prodeje aut, letadel či lodí, jejichž majitelem jste byli kratší dobu než rok – takový příjem přiznat musíte, danit budete jen v případě zisku.

Do května 2023 jsem byla evidována na úřadě práce. Do zaměstnání jsem nastoupila až od června. Prý se mi vyplatí, když si podám daňové přiznání sama. A musím v něm uvést i podporu v nezaměstnanosti?

Ano, podat daňové přiznání je pro vás výhodné. Můžete tak uplatnit celou základní slevu na dani, co za rok 2023 je 30 840 korun. Mzdová účetní v zaměstnání totiž uplatňuje slevu na poplatníka jen v poměrné výši 2 570 korun za měsíc a za vás tedy od června do prosince uplatnila jen 17 990 korun. S největší pravděpodobností tedy v daňovém přiznání vznikne vratitelný přeplatek. Příjmy z podpory v nezaměstnanosti jsou od daně osvobozeny a v přiznání se neuvádějí.

Hypotéka i střídavá péče

Koupil jsem před lety byt na hypotéku, kterou stále splácím, teď i se svou manželkou. Loni jsem byl na rodičovské s dvouletým synem a žena chodila do práce. Může si úroky z hypotéky uplatnit v daňovém přiznání ona?

V případě, že ve smlouvě o úvěru na financování bytové potřeby figuruje více osob, uplatní odpočet buď jedna z nich, nebo každá rovným dílem. Pokud je tedy manželka vedena v úvěrové smlouvě jako jeden z účastníků, může úroky uplatnit v celé výši ona. Pokud je smlouva uzavřena jen na vás, tento postup není možný. Lze se však domluvit s bankou a dodatkem (obvykle zpoplatněným) a manželku uvést jako spoludlužníka. Pak odpočet využije i ona.

Jsme rozvedení a děti máme ve střídavé péči ve čtrnáctidenním režimu. Jak uplatnit daňové zvýhodnění, když u žádného z nás nejsou děti celý kalendářní měsíc?

Daňové zvýhodnění na vyživované dítě může v konkrétním čase uplatnit pouze jeden z rodičů, s nímž dítě žije ve společné domácnosti. V případě, kdy je dítě svěřeno do střídavé péče, je pak na dohodě obou rodičů, kdo v kterém měsíci zvýhodnění uplatní. Rodiče si musejí mezi sebou prohlášením, které přiloží k daňovým přiznáním, potvrdit, kdo bude pro konkrétní období zvýhodnění uplatňovat. V daňovém přiznání musíte uvést takový počet měsíců, aby dohromady u vás obou a u jednoho dítěte nepřesáhlo zvýhodňované období jeden rok. Když se rodiče nedohodnou, výhodu nelze využít.

Mohu si uplatnit zvýhodnění na vyživované dítě v případě, že syn nebydlí s námi, ale na internátě? Trvalé bydliště má stále u nás.

Ano, daňové zvýhodnění je možné uplatnit, i pokud je dítě dočasně mimo společnou domácnost – na internátu či na koleji.

Na dohodu jsem udělal pro sportovní klub webové stránky. Ve třech různých měsících jsem za práci dostal vždy 8 000 korun, z nichž byla stržena srážková daň. Pokud je uvedu v daňovém přiznání, mohu proti tomuto příjmu uplatnit nějaké výdaje?

Daňové přiznání nemá povinnost podávat člověk s příjmy do 50 000 korun. Pokud se tedy nejedná o jediný příjem fyzické osoby, tak pro správnou odpověď na otázku je potřeba vědět, jaká „dohoda“ byla uzavřena. U příjmu z dohody o provedení práce, tedy ze závislé činnosti, si žádné výdaje uplatnit nemůžete.

Jsem v důchodu a dostal jsem honorář 9 000 korun, přišel již snížený o strženou daň 1 350 korun. Mohu si honorář zahrnout do daňového přiznání?

Nemůžete, příjmy autorů za příspěvky do novin, časopisů, rozhlasu nebo televize do 10 000 korun měsíčně podléhají pouze srážkové dani a v daňovém přiznání se neuvádějí. To je jiné než například u příjmu z dohody o provedení práce.

Co v případě exekuce?

Zaměstnavatel mi poskytuje automobil i k soukromým účelům. Prý to ovlivní můj daňový základ. Jak? Používám auto v hodnotě 800 000 korun. Musím si daňové přiznání dělat sám, nebo ho za mě vyřeší zaměstnavatel?

Pokud zaměstnavatel poskytne zaměstnanci bezplatně k užívání vůz pro služební i soukromé účely, tak jde o nepeněžní příjem zaměstnance v souvislosti se zaměstnáním, který podléhá zdanění. Nepeněžní příjem se stanoví v hodnotě jedno procento ze vstupní ceny vozidla včetně DPH (0,25 procenta u bezemisních a 0,5 procenta u nízkoemisních vozidel) za každý započatý kalendářní měsíc, kdy měl zaměstnanec vozidlo k dispozici. U benzinového či naftového vozu se vstupní cenou 800 000 korun odpovídá měsíční nepeněžní příjem zaměstnance částce 8 000 korun. Z ní se vypočte daň ze závislé činnosti, sociální a zdravotní pojištění, které následně sníží běžnou čistou mzdu zaměstnance o přibližně 2 150 až 2 800 korun měsíčně podle výše běžných příjmů ze závislé činnosti.

Takové užívání vozidla neovlivní povinnost zaměstnance podat daňové přiznání, jelikož jde o příjem ze zaměstnání zúčtovaný zaměstnavatelem. Zaměstnanec tak mohl do 15. února požádat zaměstnavatele o roční zúčtování daně za uplynulý rok. Pokud to nestihl nebo má povinnost podávat daňové přiznání sám, bude příjem již zohledněný v potvrzení o zdanitelných příjmech od zaměstnavatele.

V daňovém přiznání je slevová kolonka 62a o skončené exekuci. Doplatil jsem exekuci v září. Jak mám kolonku vyplnit?

Slevu za zastavenou exekuci může uplatnit pouze oprávněný (věřitel), nikoliv povinný (dlužník). Takže vy ji nevyužijete. Naopak, oprávněnému (věřiteli) u pohledávky do 1 500 korun, která byla vymáhána alespoň tři roky a byla zastavena, náleží náhrada ve výši 30 procent z této neúspěšně vymáhané částky. Tuto náhradu je možné uplatnit právě ve formě slevy na dani za zastavenou exekuci. Maximální sleva na jednu pohledávku činí 450 korun a lze ji využít pouze ve zdaňovacím období, v němž byla náhrada přiznána – do dalších ji nelze přenést.

Babička se přestěhovala k mým rodičům a mně darovala družstevní byt, v němž dlouhá léta žila (převedla na mne podíl v bytovém družstvu). Rok jsem v bytě bydlel, teď chci podíl prodat. Mohu v rámci časového testu uplatnit babičkou odbydlená léta, i když jsem podíl nezdědil, ale byl mi darován?

Osvobození od daně z příjmů fyzických osob při prodeji podílu v bytovém družstvu je možné uplatnit po splnění časového testu: doba mezi nabytím družstevního podílu a jeho převodem musí být delší než pět let. Při darování družstevního podílu zákon neumožňuje převzít léta odbydlená babičkou, jako by tomu bylo u darování nemovitosti v osobním vlastnictví. Odbydlený čas se u družstevního podílu přebírá pouze při nabytí podílu v rámci dědického řízení.

Můj desetiletý syn účinkoval v reklamě, v roce 2023 si tak vydělal 32 000 korun. Jak to vyřešit daňově? Přičte se tato částka k mým příjmům?

Daňové povinnosti fyzických osob nejsou omezeny jejich věkem. Jelikož se jedná o příjem syna, nikoliv jeho zákonného zástupce, částka se k příjmům rodiče nepřičte.

Děti mladší 15 let mohou za stanovených podmínek vykonávat uměleckou, kulturní, reklamní a sportovní činnost. Příjmy z ní pak podléhají dani. U dítěte šlo zřejmě o příležitostný příjem, a proto se bude danit v kategorii takzvaných ostatních příjmů. Za rok 2023 je možné od daně osvobodit příležitostné příjmy do 30 000 korun, přičemž tento limit v konkrétním případě splněný není. Nicméně poplatníci nemají povinnost podávat daňové přiznání, pokud jejich zdanitelné příjmy nepřesahují ročně 50 000 korun. Jestliže syn tuto podmínku splnil, nemusí podávat daňové přiznání.

Pro úplnost: kdyby vznikla nezletilému dítěti povinnost podat daňové přiznání, podal by je a podepsal jeho zákonný zástupce.

Zvýhodnění na vyživované dítě

Koupil jsem dům na hypotéku. Abych si snížil náklady, rozhodl jsem se jeho část (bývalý výminek) pronajímat. Nájemné přiznávám jako příjem podle § 9, výdaje uplatňuji paušální. Mohu jako odečitatelnou položku uvést celou hypoteční splátku na dům?

Nikoli, odpočet úroků můžete uplatnit jen z úvěru na nemovitost, kterou využíváte vy či vaši rodinní příslušníci k naplnění svých bytových potřeb. A to v poměrné výši podle části domu, která slouží pro vaše bydlení.

Ubytovávám ukrajinskou rodinu a dostával jsem příspěvek na solidární domácnost. Je to zdanitelný příjem? A počítá se do limitu pro získání bonusu na vyživované dítě?

Tento příspěvek je osvobozeným příjmem, není třeba jej uvádět do daňového přiznání. Do limitu pro získání bonusu na děti (v roce 2023 byl 103 800, roku 2024 je 113 400 korun) se osvobozené příjmy nezahrnují.

Má dcera studuje a není jí ještě 26 let. Mohu si na ni uplatnit zvýhodnění na vyživované dítě, i když se vdala? Její manžel je také student, slevu na vyživovanou manželku využívat nebude.

Je rozhodující, s kým dcera žije ve společné domácnosti. Pokud s rodiči, nárok na daňové zvýhodnění bude mít rodič, když s manželem, tak on. To, že manžel nemá dostatečný příjem, není rozhodující. Pokud by s rodiči žili oba manželé, jeden z rodičů dcery si může daňové zvýhodnění uplatnit.

Mohu si uplatnit jako odečitatelnou položku náklady na jazykový kurz? Hradil jsem si ho sám. Pracuji v obchodní společnosti a jazykové znalosti jsem si potřeboval rozšířit, abych mohl zůstat na současné pozici.

Pokud jde o nezdanitelnou část základu daně za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání, vztahuje se pouze na zkoušky profesní kvalifikace uvedené na webu Národního pedagogického institutu ČR. A pozor: jde pouze o úhradu zkoušky, nikoli kurzu! Výdaje jako zaměstnanec uplatnit nemůžete. Pokud byste byl podnikatel a prokázal, že jazykové zdokonalení potřebujete pro dosažení a udržení zisku, mohl byste peníze za zkoušky i za kurz zahrnout do nákladů.