Sedm případů, kdy i zaměstnanci musí řešit daně sami

1. Pracuji pro dva zaměstnavatele najednou

Záleží na tom, jakou smlouvu jste se zaměstnavatelem podepsali i kolik jste vydělali. Pokud jste byli v zaměstnání a současně pracovali formou dohody o pracovní činnosti, budete podávat daňové přiznání vždy.

Jestliže jste s druhým zaměstnavatelem uzavřeli dohodu o provedení práce, budete daňové přiznání muset podat při výdělku nad 10 000 Kč měsíčně.

U nižších příjmů z tohoto typu dohody zaměstnavatel strhl srážkovou daň a vy se můžete rozhodnout, zda přiznání podáte sami, či ne. Může to být výhodné, třeba když díky příjmu z DPP překonáte hranici nutných příjmů pro přiznání bonusu na dítě.

K přiznání bude stačit zjednodušený formulář.

2. Mám vysoké příjmy

Kdo si v roce 2018 vydělal zaměstnáním nebo podnikáním více než 1 438 992 Kč (odpovídá hrubé měsíční mzdě cca 120 000 korun), musí odvést takzvanou solidární daň. Ta je 7 % z toho, co převýší uvedenou částku. Takže, kdo si vydělal například 1 500 000, zaplatí 7 % z 61 008 korun, tedy 4 271 korun.

I v tomto případě bude k přiznání stačit zjednodušený dvoustránkový formulář.

3. Vedle zaměstnání i podnikám

Je jedno, že podnikání není vaším hlavním příjmem, kdo podniká, ten musí podávat daňové přiznání, i kdyby si zaměstnáním vydělal milion a podnikáním jen pár tisíc (víc než 6 000, do té hranice si můžete k zaměstnání přivydělat „beztrestně“).



Formulář bude potřeba základní čtyřstránkový a k němu příloha číslo 1, příjmy budou daněny podle § 7. Nezapomeňte, že v případě příjmů podle tohoto paragrafu budete muset následně odevzdat i přehled pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu.

4. Píšu, točím, hraju a dostávám honoráře

U honorářů jsou daňová pravidla krkolomně komplikovaná. Honoráře za příspěvky do médií ve výši do 10 000 korun měsíčně se chovají jako příjem z dohody o provedení práce – ten, kdo vám honorář posílá, z něho automaticky strhne srážkovou daň 15 procent. V tom případě nemusíte nic řešit a daňové přiznání kvůli takovému honoráři nemusíte vyplňovat.

Honoráře za příspěvky do médií nad 10 000 korun a jiné honoráře v jakékoli výši se pak zdaňují jako příjmy z podnikání.

Opět bude potřeba základní čtyřstránkový formulář a příloha číslo 1, příjmy budou podle § 7, stejně jako příjmy z podnikání.

5. Pronajímám byt či auto

Přiznání musíte řešit sami, i když pronajímáte nemovitost či pravidelně nějakou movitou věc. To může být třeba auto formou carsharingu.

Tentokrát už budete potřebovat plnohodnotný čtyřstránkový formulář a k němu přílohu číslo 2. Příjmy budete danit podle § 9 jako příjmy z pronájmu.

6. Prostě jsem si nějak přivydělal

Oficiálně se taková kategorie nazývá Ostatní příjmy a schová se pod ni ledacos – například:

zahrádkář prodá nadúrodu jablek či nasušené seno

včelař prodá med

chovatel prodá štěňata/koťata/potkaňata..., ale i dospělé chovné zvíře

grafik udělá kamarádovi webové stránky

kutil vytvoří na zakázku známému sušičku na ovoce

žena uplete sousedce svetr

máma na rodičovské před Vánocemi uklidí vytížené sousedce

Pokud jde o příjmy příležitostné (neopakující se) a pokud se vejdou do 30 000 korun za rok (pozor, jde o příjmy, nikoli zisk), není je třeba danit, ani kvůli nim podávat daňové přiznání. Výjimku z výjimky mají včelaři – u nich je to sice činnost pravidelná, jestliže však nemají víc než 60 úlů a neprodávají nic jiného než med (tedy například medovinu či propolisovou tinkturu), nemusí daně nijak řešit.

Kdo si však tímto způsobem vydělá víc peněz, nebo svetry plete pravidelně, musí příjmy zdanit. Využije základní čtyřstránkový formulář, přílohu číslo 2 a příjmy budou podle § 10.

7. Zrušil jsem životní pojistku

Člověk by to ani nepovažoval za příjem, přesto musí podat daňové přiznání, pokud v minulosti využíval daňových výhod penzijního připojištění či životního pojištění a později smlouvu předčasně vypověděl. V tom případě musí dosud uplatněné odpočty takzvaně dodanit.

Bude potřeba základní čtyřstránkový formulář a příloha číslo 2, příjmy budou podle § 10.

Jak to daňové přiznání podat

Jestliže se některá z uvedených situací týká i vás, musíte daňové přiznání odevzdat na příslušný finanční úřad do pondělí 1. dubna 2019.

Pokud byste se vyplňování formuláře zalekli a na zpracování daní sjednali daňového poradce (pozor, nemůže to být běžný účetní, ale skutečně daňový poradce), termín se prodlouží do pondělí 1. července.

Ještě jeden případ by vás mohl přinutit, abyste s finančním úřadem komunikovali osobně. Pokud jste od někoho dostali dar, finanční částku, prodali obraz ze své sbírky, nebo jiný majetek, za který jste obdrželi víc než pět milionů korun, musíte o tomto příjmu informovat finanční úřad.

Výjimku tvoří osvobozený prodej majetku, který je evidován v některém z registrů (například katastr nemovitostí). Není třeba vyplňovat daňové přiznání. Stačí dát úřadu vědět dopisem o výši příjmu, okolnostech jeho nabytí a datu, kdy vznikl.