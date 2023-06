Z afrických solárů do kabelu pod mořem. Evropa hledá řešení energetické krize

Již několik desetiletí jsou severní země na africkém kontinentu klíčovým zdrojem fosilních paliv pro Evropu. Z tamních ropných a plynových polí se měsíčně čerpá několik milionů barelů, i díky kterým se v evropských státech třeba pohánějí auta nebo vytápějí budovy. Z právě připravovaných projektů je však zřejmé, že ani v době energetického zelenání by nemusel význam afrických států klesnout. Informovala o tom agentura Bloomberg.

V posledních letech se Evropská unie i další země v Evropě snaží co nejvíce snižovat emise skleníkových plynů. Ve všech možných oblastech přicházejí představitelé bloku i dalších států s alternativami, které tomu mají pomoci. Tyká se to i energetické politiky, a to konkrétně větrných a solárních zdrojů. Takto získaná energie by nyní mohla do Evropy proudit z Afriky prostřednictvím speciálních podmořských kabelů.

Řecko, Itálie, Portugalsko nebo třeba Španělsko momentálně hledají způsoby, jak do svých států přivést obnovitelnou energii z afrického severu. První podmořské kabely se podařilo položit už v roce 1997, kdy došlo k realizaci energetického propojení z Maroka na Gibraltar, a tedy i na evropskou rozvodnou síť. Nyní by se takové projekty ale mohly v příštích letech ještě rozšířit.

Do Portugalska už v roce 2027?

Ve hře je i energetické napojení afrických států na Velkou Británii. „Svět si uvědomuje obrovské možnosti přenosu elektrické energie na velké vzdálenosti. Námi připravovaný projekt by mohl být prvním z mnoha svého druhu,“ řekl pro agenturu Bloomberg Simon Morrish, který je výkonným ředitelem ve společnosti Xlinks, která na projektu nyní pracuje.

Simon Morrish zároveň dodává, že projekt jeho firmy by mohl být spuštěn už do roku 2030. Přiznává ale, že britská vláda by musela přijít s dotačními pobídkami.

Společnost Xlinks momentálně pracuje i na výstavbě obří větrné a solární farmy na jihu Maroka. Takto produkovaná energie by mohla vystačit pro zásobování až 7 milionů britských domácností.

Spojené království by tak i díky tomuto projektu mohlo splnit svůj cíl s ohledem na dosažení nulových emisí v energetických odvětvích do roku 2035. Případné položení podmořských kabelů by ale vyšlo až na 22 miliard liber (asi 600 miliard korun) a podle Morrishe by se takovým přenosem mohlo ztratit asi 13 procent vyprodukované energie.

Do diskuse před pár dny přispěla ekonomka Laura El-Katiriová, která potvrdila, že projekt by se měl týkat i dalších evropských států. „Severní Afrika může být pro Evropu skvělým zdrojem energie.“ Zároveň ale dodala, že realizace podobného projektu by mohla narazit na politické rozpory.

Přesto to vypadá, že už v roce 2027 by mohlo Maroko začít stavět jedno takové vedení do Portugalska. Ve stejnou chvíli o něčem podobném vyjednává i Řecko s Egyptem a podmořské kabely by vedly i přes kyperské území. Další podnikatelé pak přichází s možností podmořského napojení Itálie s Tuniskem a Alžírskem.