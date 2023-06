Čistá energie bez odpadu, sílu slunce může nahradit výkonný laser

Nejde o jediný projekt čistého užití jaderné energie, jemuž se věnují odborníci ze špičkových badatelských center hlavního města.

„Získat čistou energii z jaderné fúze bez radioaktivního odpadu a zároveň s vyšším ziskem je cílem ambiciózního projektu vědců. Projekt V4F chce přinést dvě novinky, díky nimž by jaderná fúze byla dostupnější, jednodušší a levnější,“ uvedla mluvčí AV ČR Eliška Zvolánková.

Slibný zdroj energie budoucnosti představuje právě jaderná fúze. Ovšem než se jí podaří využít pro energetiku, je zapotřebí zdolat několik překážek. Rozeběhnout fúzi podobnou té na Slunci a udržet ji i na Zemi totiž žádá obrovské množství vstupní energie. Tomu napomáhají například vysokovýkonové laserové systémy.

Vyřešit je zapotřebí i další problémy, třeba s odpadem. „Neutronové záření při jaderné fúzi působí na stěny reaktoru, které se pak stávají radioaktivní a rychle se opotřebují – vzniká tedy jaderný odpad. My se snažíme jít cestou bez neutronů a odpadu, kdy při jaderné fúzi vznikají jen nabitá jádra helia,“ vysvětluje Michael Londesborough z Ústavu anorganické chemie AV ČR.

Města typu Prahy by mohla mít dva či tři malé reaktory, které je energeticky posílí. Vladimír Mařík vědecký ředitel Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky Českého vysokého učení technického

Jaderná fúze jako na Slunci používá také vodík. To je jedna z věcí, kterou badatelé v laboratořích pozměnili. „Používáme jiný typ fúze, využíváme prvek bor, který do svého jádra pojme protony. Proton plus jádro boru rovná se tři alfové částice,“ řekl Michael Londesborough v rozhovoru AV ČR.

Podle vědců v okamžiku, když se slučují protony boru, nevznikají neutrony, tedy veličiny relativně nebezpečné. Badatelé však dokážou měnit strukturu zmíněných molekul boranu. „Máme tak možnost vyladit a optimalizovat startovací palivo pro jadernou fúzi,“ popsal Londesborough.

Pomůže unikátní laserový systém

Jde tedy o unikátní technologické řešení, s menšími energetickými nároky na udržitelnou jadernou fúzní reakci. „V projektu V4F navrhujeme novou konfiguraci bezneutronového fúzního schématu, která může vést k výraznému zefektivnění celého procesu,“ říká Miroslav Krůs z Ústav fyziky plazmatu AV ČR.

Vědci mají jasno, jak postupovat. „První experimenty povedeme u nás pomocí unikátního laserového systému PALS,“ sdělil Krůs, který se výzkumu jaderné fúze dlouhodobě věnuje, a to jak pomocí laserů, tak především udržením fúze v tzv. tokamacích neboli sofistikovaných zařízeních vytvářejících magnetické pole. Zmíněný PALS představuje obří jodový laserový systém, jeden ze tří největších laserů v Evropě.

30. května 2023

Zní to sice komplikovaně, podle expertů se však zmíněné vědecké postupy v principu poněkud podobají klasickému kuchyňskému vaření. „Mezi mnou a špičkovým michelinským kuchařem není téměř žádný rozdíl, akorát že mé výsledky se nedají jíst, ale mohou řešit problém s energetikou,“ shrnul Michael Londesborough.

Vědci se shodují, že jde o časově náročný výzkum, a kdy by mohl být využit v praxi pro dodávky energie, nyní nelze říci. „Než bude systém více energie vydávat než spotřebovávat, chvíli to potrvá,“ shrnují experti.

Praha může být jaderná

Jaderná energie z malých reaktorů představuje podle odborníků šanci pro nejbližší budoucnost. „Domnívám se, že jde o cestu do budoucna. Myslím, že města typu Prahy by mohla mít dva či tři malé reaktory, které je energeticky posílí. V USA tento trend existuje,“ uvedl k využití tohoto druhu energie Vladimír Mařík, vědecký ředitel Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRK) Českého vysokého učení technického (ČVUT).

Na zajímavých projektech pracují také experti z Ústavu jaderného výzkumu v Řeži (ÚJV). Zde v současné době vyvíjejí HeFASTo, modulární jaderný reaktor.

Jedním z významných ekonomických přínosů rychlého reaktoru je efekt „množení paliva“ – jadernými reakcemi během provozu reaktor vygeneruje více štěpného materiálu, než sám spotřebuje,“ uvedl Petr Vácha, který vývojový tým v ÚJV Řež vede.

Vývoj reaktoru se nachází v tzv. předkoncepční fázi. S komerčním nasazením se počítá hlavně v souvislosti s růstem poptávky po masové výrobě vodíku a s potřebou zpracování nahromaděného vyhořelého paliva z lehkovodních reaktorů, výhledově po roce 2040. Dokončení předkoncepčního návrhu, studii proveditelnosti a hledání strategického partnera pro vývoj a výrobu experti předpokládají za dva roky.