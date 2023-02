S jednotným energetickým trhem Evropské unie je amen. To není žádné vyhlášení unijních politiků, ti si to samozřejmě nepřipustí. To jsou názory energetických odborníků a je tu řeč o evropském trhu s elektřinou. Tito experti citují nejčastěji dvě hlavní příčiny.

Máme v naší zemi mnohaletou zkušenost, že jakmile stát začne plánovat výrobu čehokoliv, dříve nebo později dojde k nedostatku. EU tu zkušenost nemá.