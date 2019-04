Trochu jiný výprodej. Žena koupila stovky párů bot a dala je obětem povodní

Společnost Payless začala s hromadnými výprodeji v únoru. Tehdy oznámila, že je nucena všech svých 2 100 prodejen ve Spojených státech zrušit. Ceny bot se tak z důvodu výprodeje rapidně snížily, někdy až na jeden dolar za pár.



Když si toho všimla vysokoškolačka Addy Trittová, rozhodla se, že to využije k dobrému činu. Původně jich plánovala koupit jen několik a darovat je některému z místních kostelů či charit. „Moje hromádka se ale pořád zvětšovala a zvětšovala,“ řekla webu Huffington Post. „Tak jsem došla k prodavačce a zeptala se, jestli si je můžu koupit všechny,“ dodala.



Prodavačka jí zprvu nechtěla věřit. Veškerá obuv v obchodě, 204 párů, měla totiž podle televize CNN původní hodnotu asi šest tisíc dolarů, v přepočtu cca 137 tisíc korun. Po přibližně dvou hodinách telefonického domlouvání s vedením společnosti Payless jí však nákup umožnila. Za boty nakonec Trittová zaplatila 100 dolarů, lehce přes dva tisíce Kč.



Boty pak za pomoci své alma mater, Státní univerzity Fort Hays, a dobrovolníků z internetu darovala obětem nedávných povodní v Nebrasce. „Jakákoli bota je lepší, než mokrá bota,“ řekla Huffington Postu. Přes sto šedesát párů bot bylo dětských, dva páry byly pánské a zbytek tvořily dámské boty.



„Pokud můžete něco udělat pro někoho druhého, měli byste najít způsob, jak to učinit. I pokud jde jen o pár bot,“ řekla Trittová lokálnímu listu The Hays Post. Boty se do Nebrasky nakonec dostaly až v pondělí, společně s dalšími předměty od jiných dárců.