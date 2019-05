Nike bude měřit velikost nohy. Chce omezit vracení bot koupených online

Radši si koupím víc velikostí a ty, které mi nebudou sedět, vrátím. I takto se chovají někteří z těch, kdo kupují boty na internetu. Důvod je nasnadě - různé značky, styly a výrobci mají různé značení velikostí. Pořídit si na dálku jen jednu velikost je tak riskantní.

Pro firmu Nike je tápání zákazníků ohledně velikosti jejich nohy největší transformační příležitostí, kterou má. „Bez ohledu na to, jak je bota dobrá, když dobře nesedí na noze, nedokážete plně využít její potenciál,“ řekl Michael Martin, šéf digitálních produktů Nike portálu CNBC.

Lídr ve výrobě tenisek přichází s řešením. Služba Nike Fit, dostupná v severní Americe od června a v Evropě od srpna, naskenuje zákazníkovo chodidlo a určí správnou velikost. Bude dostupná v mobilní aplikaci i obchodech.

Jde o součást snahy prodávat víc přes vlastní obchody, webové stránky a mobilní aplikaci a méně se spoléhat na velkoobchodníky. Nike proto v New Yorku a Los Angeles otevírá nové obchody určené speciálně pro tamní trhy, kde se budou prodávat jinde nedostupné výrobky.

Zákazník si nejdřív vybere botu, kterou chce koupit a pak si - sám svým telefonem, nebo s pomocí prodavače - naskenuje chodidlo. Nike Fit mu pak doporučí vhodnou velikost pro tento konkrétní model obuvi. Parametry chodidla se uloží pro další nákupy, protože velikost se může lišit v závislosti na stylu boty. Například model Nike Air Jordan sedí jinak než ostatní model od stejné značky.

Je překvapivé, kolik lidí si kupuje boty nesprávné velikosti - buď je tlačí, nebo jim padají z nohou. Manažer Nike Michael Martin tvrdí, že podle průzkumu tři z pěti lidí nosí špatnou velikost obuvi. A to je také nejčastějším důvodem, proč zákazníci vrací boty koupené online. Nike na své zákaznické lince ročně přijme více než půl milionu hovorů na téma číslování bot.

Podle odhadů přijde v roce 2020 vracení všeho zboží obchodníky na 550 miliard dolarů. A dopady na zákazníky jsou finanční i zdravotní. S příliš malou nebo naopak velkou botou si zákazníci mohou přivodit zranění, která jim znemožní sportovat nebo dokonce chodit do práce.

Není to poprvé, co se Nike zabývá touto problematikou. V roce 2000 firma představila model Air Presto označený podobně jako oblečení Small (malý), Medium (střední) a Large (velký). Byl to spíš test, jak budou zákazníci reagovat. O tři roky později se firma i u tohoto modelu vrátila ke klasickému číslování.

Poprat se s nevyhovujícím systémem číslování se čas od času pokoušejí i jiné firmy. Brooklynská společnost Atoms, která vyrábí boty jen na objednávku. Tenisky označuje speciálním systémem a zákazníky vždy dostane tři páry na zkoušku. Z nich si vybere levou a pravou botu, která mu nejlépe sedí, i když jsou třeba jiné velikosti.

Obdobné snahy získat přesnou velikost existují i na trhu s podprsenkami. Japonci zas vyvinuli elektronický oblek, který měří parametry celého těla. Značky, které si uvědomí, že jedna velikosti nesedí všem a budou svými výrobky respektovat zákazníkovu tělesnou individualitu, získají náskok.

Vedle vzdělávání zákazníků stran velikosti jejich nohy si Nike slibuje i vyšší tržby. V roce 2018 pocházelo 64 procent obratu značky z obuvi, hodnota tohoto podílu dosáhla 22,27 miliard dolarů.

Při testování služby v amerických městech Seattle, Pasadena a Dallas si firma všimla, že lidé, kteří použili Nike Fit, s větší pravděpodobností odcházeli s obchodu s krabicí nových bot. Častěji se také vraceli pro další pár nových bot. Podle Nike se snížil počet vráceného zboží, nemluvě o tom, že prodavači měli méně práce s nošením krabic různých velikosti ke zkoušení zákazníkovi.

Znalost velikostí zákazníků firmě také pomůže udržovat ty správné zásoby a posílat do různých regionů velikostní škálu, která lépe odpovídá reálným velikostem nohou tamních obyvatel. „Dosud jsme žádnou zpětnou vazbu o to, zda tam posíláme odpovídající zastoupení různých velikostí, neměli,“ podotýká Martin.

Jeho vize je taková, že jednou nebudou velikosti existovat. Zákazník bude odcházet s krabicí, na níž nebude číslo nohy, ale jméno zákazníka.