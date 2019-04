Tenisky dosloužily? Vyrobíme z nich bez odpadu nové, chlubí se Adidas

Adidas tvrdí, že jeho nový model tenisek je první svého druhu. Výkonnostní běžecké boty se dají kompletně rozemlít a rozpustit na čistou surovinu pro výrobu úplně nové obuvi, bez jakéhokoli odpadu. Model je součástí firemní snahy bojovat s vážnou ekologickou krizí způsobenou plasty, které čím dál víc zaplavují skládky a oceány.

Člen představenstva Adidasu Eric Liedtke při představování nového modelu v New Yorku poznamenal, že každý kousek plastu, který kdy byl vyroben, je stále kolem nás. „Musíme inovovat způsob, jakým se z tohoto maléru dostat ven,“ cituje manažera server Quartz.

V roce 2015 začala firma spolupracovat se skupinou Parley for the Oceans (v překladu jednání pro oceány). Domluvili se, že plast sebraný z moří Adidas přetvoří do nových bot. Od té doby projekt pokročil a firma by chtěla letos z oceánského plastového odpadu vyrobit 11 milionů párů bot. Recyklovat ale podle Liedtkeho nestačí. Boty vyrobené z použitého plastu totiž tak jako tak jednou skončí v koši.

Model Futurecraft.Loop je podle Liedtkeho milníkem nejen pro firmu, ale celé odvětví. Mezi módními a obuvnickými společnostmi roste povědomí o tom, že jejich nadprodukce planetu velmi zatěžuje. Kromě velkého množství přírodních materiálů, které se na výrobu tohoto zboží použije, uvolňují se z něj do životního prostředí mikroplastové částečky. Obrovská část použitého oblečení a bot skončí na skládkách, kde se nic vyrobeného z plastu (včetně polyesteru a dalších syntetických materiálů) nerozloží. Dokonce ani bavlněné oblečení se nerozkládá rychle, pokud není správně zkompostováno.

Jednou z výhod plastu je, že je relativně snadné ho zrecyklovat, protože se dá rozpustit a znovu použít. Většina běžeckých bot se ale vyrábí z více než deseti různých materiálů, které je komplikované od sebe oddělit.

Nový model Adidasu je celý vyroben z jednoho druhu plastu. Vrchní náplet, všechny části podrážky i tkaničky jsou plastové. Když se bota očistí, rozemele na kuličky a rozpustí, je z ní zpět původní výrobní materiál.

Adidas říká, že uvedení modelu je zatím v „beta“ verzi. Stále se má co učit, jako například, kolikrát je možné původní plast takto použít. Pokud se bude kvalita každým životním cyklem snižovat, bude se moct použitý plast opakovaně využít jen v některých částech obuvi.

Široká veřejnost si zatím boty nemůže koupit. Firma rozdala 200 párů lidem po celé světě, ti je nyní budou testovat při běhu, pak je vrátí a podělí se o svou zkušenost dřív, než se jejich boty roztaví a půjdou znovu do oběhu. Komerční prodej se plánuje na jaro 2021.