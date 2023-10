Victoria’s Secret sázka na diverzitu nevyšla, povolá zpět legendární andílky

Společnost Victoria’s Secret v roce 2021 oznámila, že se rozhodla výrazně změnit strategii propagace svých výrobků. Začala spolupracovat například s americkou fotbalistkou Megan Rapinoeovou či transgender modelkou Valentinou Sampaiovou.

A byť se kampaně setkaly s pozitivními ohlasy, neprojevily se v prodejích značky, upozornil server CNN. Pro letošní fiskální rok značka počítá s tržbami ve výši 6,2 miliardy dolarů (144,8 miliardy Kč), což je o pět procent méně než v předchozím roce a stejně tak méně než v roce 2020, kdy tržby značky činily 7,5 miliardy dolarů (175,1 miliardy Kč).

V nejnovějších kampaních Victoria’s Secret se objevily modelky, jako je Hailey Bieberová a Emily Ratajkowská. Jak napsal server CNN, tyto ženy by se v roce 2007 přesně hodily na molo k modelkám Heidi Klum či Adrianě Lima. V kampaních se však objevily i plus-size modelky Paloma Elsesserová či Ali Cutlerová.

Návrat o několik let zpátky

Kde vidí vrcholní manažeři budoucnost, naznačila nedávná schůzka s investory v New Yorku. Podle serveru CNN výkonný ředitel značky Victoria’s Secret Greg Unis na setkání s investory prohlásil, že i „sexy“ může být inkluzivní. Stejně tak řekl, že být sexy „může oslavovat různorodé zkušenosti našich zákazníků a to je to, na co se zaměřujeme“.

Generální ředitel Martin Waters také údajně připustil, že iniciativy zaměřené na začleňování nebyly pro společnost ziskové a uvedl: „Navzdory nejlepšímu úsilí všech to nestačilo na to, aby to bylo úspěšné.“

Podle serveru The Business Of Fashion je novým cílem firmy zvýšit ziskovost a v případě ročních tržeb překročit hranici sedm milionů USD. Značka proto plánuje investovat do nových kategorií oblečení, zmodernizovat své stávající prodejny a otevřít 400 nových poboček mimo Spojené státy.