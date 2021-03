Čína se stala jedničkou ve větrné energii. Do roku 2060 chce nulové emise

„Čína momentálně zaznamenává neuvěřitelný nástup rozvoje větrných elektráren. Ty nyní mají větší kapacitu než Evropa, Afrika, Blízký východ a Latinská Amerika dohromady,” řekl Feng Zhao, šéf strategického plánování GWEC. Tři pětiny všech nových větrných turbín světa byly loni nainstalovány právě v Asii.

Do větrné energie v minulém roce ale neinvestovala jen Čína. Větrné elektrárny se ve velkém spouštěly i v Japonsku, Austrálii, na Srí Lance nebo v Kazachstánu. Naopak v Indii se minulý rok zavedlo nejméně nových stanic pro výrobu větrné energie od roku 2004. V Severní a Jižní Americe byla v minulém roce navýšena o 22 gigawattů, z toho 17 bylo ve Spojených státech.



Podle čínského prezidenta Si Ťin-pchinga tamní ekonomika potřebovala investici do nějakého nového odvětví souvisejícího s energiemi. Podle analytiků tak prezidentova slova napovídají tomu, že země se hodlá zaměřovat na obnovitelné energie ve velkém.

Hlavním energetickým zdrojem země je nadále uhlí. Hledání nových způsobů a energií je tak pro zemi jedinou šancí, jak se jeho těžby zbavit a dosáhnout výrazného snížení emisí do roku 2030 a do roku 2060 mít emise nulové. Tyto závazky nečekaně oznámil prezident Si Ťin-pching loni v září.

Ačkoliv loňský rok a postoj Číny vzbudil v mnohých optimismus, podle Globální rady pro větrnou energii ještě není důvod k oslavám. Aby totiž Čína dosáhla nulových emisí, mezi lety 2021 až 2025 by ročně musela přidat výkon dalších 50 gigawattů a od roku 2026 až do splnění cíle v roce 2060 by ročně šlo o 60 gigawattů.

Kromě větrných elektráren Čína navíc loni stále investovala i do uhlí. Za rok 2020 postavila také více nových tepelných elektráren než zbytek světa dohromady.