Sluneční, větrná a vodní energie by mohly v USA brzy překonat uhlí

17:00 , aktualizováno 17:00

Uhlí, které léta dominovalo americkému energetickému trhu, se dostává do pozadí. Solární a větrná energie rostou tak rychle, že se podle Institute for Energy Economic and Financial Analysis do roku 2021 bude získávat více energie z obnovitelných zdrojů než z uhlí. Přesto v úterý Organizace spojených národů varovala, že země nedělají dost proto, aby zabránily nebezpečnému globálnímu oteplování.