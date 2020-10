Větrné elektrárny u Stříbra dostaly zelenou, zájem mají také v Kostelci

Plzeňský kraj byl dosud ve stavbě větrných elektráren zakletý. Kde je investoři navrhly, tam většinou vzbudily odpor místních. Své o tom vědí třeba Střížovice na Plzeňsku, kde bylo referendum s následným upuštěním od stavby.



Zatím jsou v kraji jen tři sloupy opatřené vrtulí.

Zdá se ovšem, že se pro investory blýská na lepší časy. Zastupitelstvo Stříbra schválilo záměr práva stavby pro čtyři větrné elektrárny na městském pozemku.

Se stejnou firmou Meridian Nová Energie s.r.o. ale jedná i Kostelec na druhé straně dálnice D5 vzdálený od Stříbra 15 kilometrů. Když se záměr nepovede prosadit ve Stříbře, má firma záložní variantu.

Stříbro i Kostelec motivují finanční výhody. „Firmě jsme umožnili vytipovat lokality, které budou minimálně kilometr vzdálené od obydlí. Pak o nich budeme rozhodovat,“ uvedl starosta Kostelce František Trhlík. Ten prý žádný velký odpor proti investici v obci nezaznamenal.

Do kasy Stříbra roční poplatek dva miliony

Ve Stříbře se to teprve ukáže. Starosta Martin Záhoř uvedl, že schválení záměru v zastupitelstvu je neotevřenější forma, jak to dát místním na vědomí. „Nerozhodli jsme o stavbě, ale jen o záměru, což by mělo zahájit v rámci města diskusi,“ sdělil Záhoř.

Firma městu nabídla roční poplatek do rozpočtu dva miliony korun. Při životnosti elektráren 20 až 25 let je to 40 až 50 milionů korun plus milion jako jednorázovou kompenzaci za každou větrnou elektrárnu i sousední obci.

Tou je Sulislav. Starosta Milan Strohschneider na zastupitelstvu byl. „Vrtule se mají postavit u hranice katastru naší obce,“ sdělil s tím, že je proti stavbě. Jako důvod uvádí zničení krajinného rázu.

„Odhaduji, že většina místních bude proti,“ sdělil. Podle Strohschneidera by nikomu nevadily větrníky u dálnice D5, třeba zrovna v Kostelci nebo na jiných místech při dálnici, kde už je krajina postižená stavbou průmyslových hal.

Víc než vrtule mi vadí fotovoltaiky na orné půdě

Starosta Stříbra uvedl, že vyhlášení záměru je formou veřejné soutěže, do které se mohou přihlásit i další firmy. „Město musí fungovat trochu i komerčně, protože mám od občanů pověření postavit bazén a opravit ve městě spoustu majetku,“ sdělil.

„Elektřinu potřebujeme všichni a měli bychom se na její výrobě podílet rovnoměrně, navíc větrníky jsou jedním z nejčistějších zdrojů energie“ dodal Záhoř.

Mrzí ho prý postoj některých lidí, kteří žijí konzumním způsobem života. „Chtějí jezdit autem, chtějí spotřebovávat hodně elektřiny, ale nevadí jim, že je to na úkor severních Čech, kde jsou tepelné elektrárny a vysoké emise,“ sdělil Záhoř.

„Na rozdíl od solárních elektráren, které třeba u Stříbra zaplnily 30 hektarů zemědělské půdy, větrníky moc velké nároky na prostor nemají,“ sdělil.

„Když se na vrtule podívám, říkám si, že mají své kouzlo, je to zázrak techniky. Ale my Češi jsme do určité míry zatvrzelí, daleko víc mi vadí fotovoltaiky na orné půdě,“ sdělil starosta Kostelce František Trhlík.