Celé to divadlo bylo jen naoko. Manévry. Ale hlavně to byl vzkaz. Čína říká Americe: Dávejte si pozor, už jsme tady páni my.



Na moři se stala zásadní věc, něco, co ještě před pár lety vypadalo jako sci-fi. Čínské válečné námořnictvo je větší než americké. Na počet lodí mají Číňané největší flotilu světa. Čína má nyní asi 360 lodí, Amerika asi 290.