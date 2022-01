V Británii krachují stovky stavebních firem. Poptávka po bydlení přitom stoupá

Loni v červenci zkrachovala známá britská společnost Cleveland Bridge and Engineering Company. S dluhem 21 milionů liber (619 milionů korun) se na ostrovech nenašel žádný zájemce, který by ji zachránil.

V říjnu ji následovala i stavební společnost North Midland Construction poté, co nevyšel plán ji za 24 milionů liber (708 milionů korun) opět postavit na nohy. Firma na trhu fungovala 75 let. Informaci přinesl deník Financial Times.

„Problémy nyní zaznamenávají především malé firmy, které naplno zasáhl kolaps dodavatelsko-odběratelských vztahů,“ říká Noble Francis z britské asociace stavebních výrobků. „Raketově vzrostly náklady, termíny dokončení projektů se prodlužují a zdroje příjmů vysychají,“ dodává.

Minulý pátek například vyhlásila bankrot stavební společnost zaměstnávající 115 lidí s obratem kolem 83 milionů liber (2,4 miliardy korun). Na holičkách se tak ocitli všichni její dodavatelé, nepokryté zůstávají faktury za statisíce liber.

Navzdory rekordní poptávce po novostavbách musí firmy nové zakázky hromadně odříkat, neboť nejsou schopny sehnat potřebný materiál, a pokud ano, jeho cena vzrostla až několikanásobně.

Od října minulého roku totiž stavební materiály ve Velké Británii zdražily o 21 procent a nedostatek se týká například cementu, železa, dřeva i dalších stavebnin. Lepší pozici mají v současnosti velké stavební firmy. Mají totiž širší prostor, co se týče cenového manévrování.

Firmy poškozuje i strmý nárůst cen za dopravu zboží přepravovaného z Číny. Zatímco cena za přepravu 40stopého kontejneru do Evropy byla například ještě v létě roku 2020 kolem 1 500 dolarů (31 tisíc korun), teď je 14 200 dolarů (296 tisíc korun).

Stavební společnosti nyní zaznamenávají zvýšené náklady i za kvalifikované pracovníky. To potvrzují data britského ministerstva obchodu, energií a průmyslu. Podle nich vzrostly po brexitu z důvodu větší poptávky po profesích, jako jsou tesaři, zedníci nebo štukatéři, mzdy o šest procent.

„Kolaps obchodních vztahů, spirála inflace i černá díra, v níž se ztrácejí kvalifikovaní dělníci, to vše vytvořilo na malé firmy nebývalý tlak,“ říká Rebecca Draceová z konzultantské společnosti Mazars.

„Nedostatek pracovníků prodlužuje termíny dokončení staveb, a to vybízí zákazníky žádat po firmách kompenzace. Zvýšené výdaje pak firmy deptají,“ dodává Draceová podle Financial Times.