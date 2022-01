Peklo na hranicích s Británií nekončí. Z vinařů se stali celní odborníci

Již více než dvě desetiletí se španělská společnost Unexport věnuje přepravě milionů kilogramů produktů ročně exportovaných z jihošpanělského regionu Murcia na britské ostrovy. Nový rok jí však přinesl nové překážky v celních procedurách.

„Desetihodinové fronty nejsou pro naše kamiony naložené salátem a citrony ničím, co bychom potřebovali,“ říká prezident společnosti Domingo Llamas.

„Kamiony, které nemají správné dokumenty, se vracejí zpět a ty, které stojí za nimi, jim musí složitě uhýbat, aby tak mohly učinit,“ popisuje aktuální situaci španělský speditér. „Stává se tak, že ve frontě stráví řidič celý den,“ dodává.

„Byrokracie neustále přibývá. K tomuhle potřebujete tenhle formulář, tamten dokument zase není správně vyplněný, a tak běžte zpět na začátek fronty... Covid tomu všemu zmatku rozhodně také nepomohl,“ stěžuje si Llamas.

I když některý kamion přijede na hranice se všemi potřebnými dokumenty, stejně ho zdrží ty, které je v pořádku nemají. „Pokud je před vámi náklaďák, který nemá vše v pořádku, trpí všichni, kteří se ocitli za ním,“ říká Llamas. Za chyby jednoho podle něj platí všichni.

Anglii nechceme jezdit

Situace na hranicích EU s Velkou Británií samozřejmě způsobila, že tuto trasu španělští řidiči nechtějí jezdit. I tím se náklady dopravců zvyšují.

Větší potíže mají samozřejmě také řidiči, kteří tak dobře neovládají angličtinu. „Ti nás pak prosí, aby Anglii nemuseli jezdit. Pojedeme kamkoli jinam, jen ne do Anglie,“ parafrázuje jejich slova Llamas.

Od 1. ledna 2022 musí dovozci zboží z EU do Británie podávat úplné celní prohlášení. Nemohou již nadále moci zdržovat vyplnění prohlášení až o 175 dní, jak to bylo doposud. Importéři jsou nyní také povinni před vstupem do země předem informovat o zásilkách obsahujících čerstvé potraviny, zvířata a rostliny.

Na nové kontroly, které se od nového týkají alkoholu dováženého do Velké Británie, již museli přivyknout evropští exportéři vína a piva. Změn je však více, a tak nový rok 2022 přinesl ještě další papírování navíc.

Pro některé francouzské producenty vína je Velká Británie důležitý i prestižní trh, a tak se samozřejmě na změny pečlivě připravili. „Přesně takovou situaci jsme očekávali,“ říká logistická manažerka Audrey Dokieová, která má na starosti export známého vinařství Louis Moreau v Burgundsku.

To sice vyváží své produkty do celého světa, ale britský trh je pro firmu nejdůležitější. „Vůbec netušíme, jestli tenhle rok přinese pro naše výrobky další extra celní požadavky,“ říká manažerka. „Logistické operace jsou teď pro naši společnost několikrát složitější než dřív,“ dodává.

I tak firmě nezbývá nic jiného než nová pravidla akceptovat a na procedury si zvyknout. „Pro malé vinaře to ale musí být peklo,“ připouští Dokieová.

„Zvlášť z vinařů se v poslední době stali odborníci na nejrůznější celní procedury,“ směje se Jean-Claude Mas, zakladatel a majitel francouzského vinařství Paul Mas z Montagnaku.

„Musíme se naučit tím procházet a pokračovat ve vývozu za každou cenu“, dodává. Daní za to všechno jsou však podle jeho slov zvýšené náklady, které se promítnou do koncové ceny pro zákazníka.