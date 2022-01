Rok tvrdého brexitu očima Britů: Dopis šel do Evropy tři měsíce a pak se vrátil

Jsou to dva roky, co se Velká Británie separovala. O půlnoci 31. ledna 2020 oficiálně proběhl brexit, zaniklo členství ostrovní Británie v Evropské unii a nastalo roční takzvané přechodné období. Po sedmačtyřiceti letech od vstupu království do někdejšího Evropského hospodářského společenství tak došlo k tomu, co si v referendu přálo 51,9 procenta britských voličů. Britové pro MF DNES hovoří o tom, co zažívají a jak to vidí.