Proč si nevytiskneme víc peněz? Britská centrální banka vydává první knihu

Rozhodnutí o tomto pro finanční instituci nezvyklém kroku přichází poté, co britská centrální banka The Bank of England ukončila před několika týdny svůj program nákupu dluhopisů ve výši 895 miliard liber (26 bilionů korun). Ten mnozí nazývali pouhým „tiskem bankovek“ a vinili instituci, že tak přilévá olej do ohně stoupající inflace.

Banka se okamžitě ohradila, že nákupy samozřejmě neznamenají tisk oběživa, k němuž došlo například za dob hyperinflace v někdejší výmarské republice. Rozhodně také popřela názory některých ekonomů, že ochotně pokryla vládní utrácení v době covidu.

The Bank of England Je to nejdůležitější finanční instituce ve Velké Británii. Zodpovídá za tisk bankovek, reguluje ostatní banky a zodpovídá za chod ekonomiky celé země. Model jejího fungování přijala většina centrálních bank rozvinutých zemí. Založena byla v roce 1694 a je tak osmou nejstarší bankovní institucí na světě. Od svého vzniku až do roku 1946, kdy byla znárodněna, byla akciovou společností.

Kniha s Titulem Tak proč si nevytiskneme víc peněz? (orig. Can’t We Just Print More Money?) má podle banky co nejjednodušším způsobem odpovědět na deset základních otázek, které si lidé nejčastěji kladou. Proč se moje oblečení vyrábí v Asii? Jak to, že jsem o tolik bohatší než moje prababička? anebo Co jsou to peníze?

Jejími autory jsou ekonomové Rupal Patel a Jack Meaning, kteří se zabývají finanční stabilitou a makroekonomikou. Knihu vydá nakladatelství Penguin Random House.

Titul vyjde 19. května 2022 nejprve v podobě audio a e-knihy, její tištěná podoba bude následovat v roce 2023. Zhruba třísetstránkovou publikaci budou mít školy zadarmo.

„Psát první knihu pro centrální banku je nejenom radost, ale také výsada,“ říkají k vydání její autoři. „Covid nás všechny přiměl k tomu, abychom se o ekonomiku zajímali víc než kdy předtím. To, co se v ní dnes odehrává, se netýká jen dění uvnitř zdí centrální banky, ale životů nás všech,“ dodávají Patel a Meaning. Zároveň tvrdí, že ekonomika je nejenom pro ekonomy, ale že to může být i zábava.

Vydání knihy o ekonomice je dalším krokem britské centrální banky s cílem zbavit se zažitého přídomku zkostnatělé bankovní instituce a přiblížit se obyčejným lidem. Již od roku 2017 jsou její zaměstnanci součástí projektu, jímž fungování ekonomiky přibližují veřejnosti. Pořádají také besedy ve školách, debatují v diskusních panelech nebo objíždějí města.

Podobný projekt, kdy by se jméno banky spojovalo s konkrétní knihou a událost podporovala PR kampaň a další aktivity, je ve Velké Británii premiérou.