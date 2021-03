Britové budou mít novou plastovou padesátilibrovku. S hrdinou LGBT komunity

Na bankovce se objeví podobizna Alana Turinga, která byla vyfocena v roce 1951. Kromě toho budou na bankovce vyobrazeny i jeho matematické vzorce z článku, který publikoval v roce 1936 a také první model jeho počítače.



Dále bude na bankovce technický výkres přístroje British Bombe, díky kterému se později podařilo rozluštit kód Enigma. Jako citát bude u jeho podobizny uveden Turingův výrok z roku 1949, kdy reportérovi z The Times řekl o vzestupu moderních technologií: „To, co se teď děje, je jen předzvěstí toho, co bude, a stínem toho, co už bylo”. V binárním kódu bude také na bankovce uvedeno Turingovo datum narození - 23. června 1912.

Turing se na bankovce objeví především jako jeden z hrdinů druhé světové války. Díky rozluštění kódu Enigma, který používali nacisté, se podařilo odhalit plány chystaných útoků na Británii. Oslavována je i jeho práce na vytváření prototypu prvních počítačů a je tak často přezdíván jako otec moderní informatiky.

V padesátých letech jeho zásluhy upadly v zapomnění. Přebila je Turingova sexuální orientace. Kvůli vztahu s mužem byl dokonce odsouzen. Dostal na výběr několik let vězení, anebo hormonální léčbu. Turing si zvolil druhou možnost a na základě nařízené soudní léčby pobíral mimojiné i hormon estrogen. V roce 1954 zemřel na následky otravy kyanidem draselným. Jeho smrt ve věku 41 let byla klasifikována jako sebevražda.



V roce 2013 mu pak královna Alžběta II. udělila posmrtnou omluvu za obvinění z homosexuálního aktu v roce 1952. „Alan Turing byl skvělý matematik, vývojový biolog a průkopník v oblasti informatiky. Byl to ale také homosexuál, se kterým bylo naprosto příšerně zacházeno. Proto chceme, aby jeho vyobrazení na naší nové bankovce lidem připomínalo jeho úspěchy a hodnoty, které ve svém životě zastával,” řekl pro BBC guvernér Bank of England Andrew Bailey.

Bankovka pro LGBT komunitu

Nová bankovka s Turingem by kromě oslavy úspěchů britského matematika měla také poukázat na to, že se Bank of England na bankovkách snaží o rozmanitost.



Jelikož na pětilibrovkách se momentálně objevuje politik Winston Churchill, na dvaceti librové bankovce je podobizna malíře JWM Turnera a padesátilibrovku by měl obsadit právě Turing, mnozí si stěžovali na to, že bankovky vyobrazují více muže než ženy a navíc se ve všech případech jedná o bělochy. Jediná bankovka s portrétem ženy je totiž deset liber s podobiznou spisovatelky Jane Austenové.

Bankovka s Turingem by ale měla podle guvernéra Baileyho poukázat na rozmanitost v tom, že se na bankovce vyskytne někdo z LGBT komunity. Dodal také, že by sám byl za to, aby se do budoucna na bankovkách objevovali i zástupci různých etnik.