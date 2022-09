Británii čeká přetisk bankovek, vyjde na stovky milionů liber

Podle propočtů britské centrální banky The Bank of England stojí vytištění jedné bankovky asi sedm až osm pencí. Ve Spojeném království jich koluje 4,7 miliardy kusů, v součtu tedy by kompletní výměna mohla vyjít na 350 milionů liber, v přepočtu deset miliard korun, odhaduje Joe Trewick z webu The Coin Expert.

Podobný osud čekají i mince, na kterých je královna vyobrazena z profilu, hlavu ji zdobí diamantový diadém. „Královská mincovna nezveřejňuje, kolik stojí ražba nových mincí, ale s aktuálními 29 miliardami kusů v oběhu se náklady na jejich nahrazení vyšplhají na několik milionů liber,“ doplnil Trewick pro web Deutsche Welle.

Podle něj ale náklady na výměnu platidel nebou potřeba najednou, ale rozloží se v čase. Je navíc i pravděpodobné, že se na nutnou obměnu bankovek a mincí finančníci připravovali a vytvořili si určité rezervy.

Po korunovaci Alžběty II. v roce 1953 trvalo dalších osm let, než se objevila na první bankovce. Tento časový horizont se teď může týkat i Karla III.

Guvernér banky Andrew Bailey ujistil britskou veřejnost, že současné bankovky s podobiznou královny Alžběty zůstanou dál zákonným platidlem. Banka dále popřála rodině upřímnou soustrast a řekla, že poskytne další informace, jakmile skončí desetidenní období smutku.

Ikonická podobizna jen tak nezmizí

Proces přetisku bankovek bude trvat nejméně dva roky, změna by měla přijít postupně. Mincovna razí mezi třemi až čtyřmi miliony mincí denně, současný portrét zesnulé královny na nich zůstane do konce tohoto roku. Mince s novým designem se v oběhu objeví nejdříve v roce 2024, odhaduje Deutsche Welle.

Poslední zkušenost s přetiskem má britská centrální banka z roku 2016, kdy přešla z papírových liber na libry plastové, padesátilibrovku zvládla plně nahradit za šestnáct měsíců a vyšlo ji to na 236 milionů liber.

Alžběta byla první panovnicí, která se na britských bankovkách kdy objevila. Za svůj život na nich stihla vystřídat pět různých podob, od mladičké královny po symbol dvacátého století, který zná celý svět. Zatímco stará měna zachycuje královnin pohled zprava, Karel bude upírat zrak vlevo. Jedná se o tradici ze 17. století, podle které musí být monarchův profil zachycen právě z opačné strany než jeho předchůdce.

Královna se objevuje se na platidlech v 35 zemích světa, mimo jiné i v Kanadě, Austrálii nebo na Novém Zélandu. Se změnou panovníka ale přicházejí i další úpravy. Australský náměstek ministra financí tvrdí, že se nový král Karel III. automaticky neobjeví na tamní pětidolarovce, protože Alžběta byla na místní měně zobrazena díky svojí personě, nikoli jako hlava zemí Commonwealthu.