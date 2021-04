Přichází čas britcoinu. V Británii uvažují o zavedení vlastní digitální měny

Stará dáma, jak se centrální bance Velké Británie často přezdívá, považuje případnou vlastní digitální měnu za způsob, jak se vyhnout nejrůznějším rizikům. Mezi ty zahrnuje právě kryptoměnu, jako je třeba bitcoin či ethereum. Informoval o tom portál BBC.

„Britská digitální měna by v žádném případě nenahradila hotovost ani vklady v bankách. Šlo by pouze o další možnost, po které se v poslední době zvýšila mezi spotřebiteli poptávka. Šlo by o zákonné platidlo, které by bylo směnitelné za jiné formy peněz,“ uvedla v tiskové zprávě pro BBC britská centrální banka.

Pracovní skupinu banky pro digitální měnu povede sedmašedesátiletý sir Jon Culiffe, který v rámci organizační struktury Bank of England působí v sekci finanční stability, kde je dlouholetým náměstkem. Spolu s ním se na vedení skupiny bude podílet i generální ředitelka finančního oddělení ministerstva financí Katharine Braddicková.

O možnosti zavedení digitální měny ze strany britské centrální banky hovořil její guvernér Andrew Bailey již v průběhu loňského roku. Podle něj mají digitální měny obrovský dopad na povahu plateb i celou společnost. Kvůli tomu Bailey očekává, že se tento koncept stane v nadcházejících letech globálním tématem.

Ve prospěch britcoinu hovoří to, že podíl plateb v hotovosti ve Velké Británii již řadu let klesá. Ještě v roce 2006 bylo v hotovosti uhrazeno více než 60 procent všech transakcí. V roce 2018 už však šlo o méně než třicet procent všech plateb a za probíhající pandemie nemoci covid-19 tento podíl dál klesá. Hotovost čím dál více nahrazují alternativní formy placení, jako jsou třeba debetní či kreditní karty.

Britské oznámení přichází ve chvíli, kdy podobný krok ohledně virtuálních měn již oznámily i jiné státy. V Číně na vývoji digitální verze tamější měny pracují už od roku 2014 a virtuální jüan tam již zkouší i obyvatelé řady měst. Ti provedli v této měně během loňského prosince transakce přesahující dvě miliardy jüanů, což je v přepočtu asi 6,6 miliardy korun. Do běžného provozu by Čína virtuální peníze chtěla uvést do zimní olympiády v roce 2022, která se bude konat v Pekingu.

Nově vytvořená pracovní skupina britské centrální banky a tamního ministerstva financí tak bude kromě jiného sledovat i vývoj v jiných státech. Podle dostupné tiskové zprávy, která záměr ohledně případného zavedení britcoinu představila, chce být totiž Británie v oblasti globálních inovací na čele.