Britské kozy zahánějí nudu na videoporadách. A farmářka vydělává tisíce

Když se Dot McCarthyová přiblíží se svým telefonem, aby kozy natočila, jak přežvykují seno nebo se v chlévě věnují jiným obvyklým činnostem, ušatá zvířata se k ní zvědavě přiblíží.



Na druhé straně telefonního hovoru jsou tři účastníci, úsměv na rtech, a sledují farmářku, jak jim o svých svěřencích vypráví. Ve stejnou chvíli je jeden ze zaměstnanců farmy připojený k jinému videohovoru a točí záběry stáda.

Cena služby, kterou nabízí farma Cronkshaw Farm v hrabství Lancashire na severozápadě Británie je pět liber (necelých 150 korun) za pět minut videohovoru na jakékoliv platformě.

Na stránkách farmy si lidé mohou vybrat ze sedmi různých koz, od „zasloužilé chůvy“ Margaret přes „sladkého“ Sebastiana po malou Lulu s hnědobílou srstí, které sotva rostou rohy. Ke každému zvířeti farma nabízí nejen jeho portrét, ale i stručnou charakteristiku jeho povahy.

„Ozymandias si nemyslí, že je nejlepší ze všech – on to ví,“ píše se třeba u kozla přezdívaného Ozy, který prý miluje sledování svého vlastního odrazu, focení selfies, sluneční brýle i v zimě a v noci a v neposlední řadě i získávání úspěchů na seznamce Tinder, které pak všem ve stáji ukazuje.

„Představte si, že máte pracovní videohovor nebo opravdu dlouhý rodinný hovor. Zamluvíte si kozu, která se k vám do hovoru na chvíli připojí a uvidíte, jestli si toho kolegové všimnou,“ vysvětluje chovatelka.

Když budete mít štěstí, nečekaná návštěvnice na ostatní účastníky hovoru zamečí. „To, co začalo jako vtip – zapojit kozy do videohovoru, abych rozesmála lidi během jejich pracovní rutiny – začalo opravdu fungovat,“ říká dvaatřicetiletá McCarthyová. Službu začala nabízet před necelým rokem a zatím si díky ní přišla na 50 tisíc liber (téměř 1,5 milionu korun).

„Je to šílené!“ diví se McCarthyová. Malý rodinný statek choval ovce a kuřata a už před pandemií začal pro oživení nabízet prohlídky, ukázky s ovčáckými psy, ubytování nebo jógu s kozami.

Díky úspěchu koz na Zoomu může i dál zaměstnávat na částečný úvazek dva lidi, které farma nedávno najala a nabízí přivýdělek i pro místní.

Farmářka si přesto zachovává chladnou hlavu vůči vlně videohovorů v kozí společnosti. „Říkám to už od první uzávěry, nemyslím si, že to bude trvat dlouho,“ říká s úsměvem. Ale do té doby, „dokud budou lidé stát o kozy, tak zařídíme, aby za nimi kozy chodily,“ dodává McCarthyová.