Hůř být nemůže. Hollywoodská stávka dopadá na čistírny, pekárny i restaurace

V čistírně oděvů Milt & Edie’s, která se nachází nedaleko sídla světového producenta filmových a televizních děl Warner Bros ve městě Burbank v Kalifornii, to nevypadá nijak nezvykle. Ve všední den ráno je čistírna plná zákazníků a zadní část obchodu je plná čerstvě vyžehlených šatů.

Podle manažera Roberta Shapira však jisté změny nastaly. Vzhledem k tomu, že se kvůli stávkám významných osobností nenatáčejí talk show, studio přestalo do Milt & Edie’s před natáčením kvůli vyčistění či úpravě posílat oděvy.

Vypadly jim také příjmy z čištění oděvů, které se používaly k natáčení filmů či jiných pořadů, stejně jako příjmy z čištění oděvů před galavečery a premiérami. Všichni herci, kteří se stávky účastní, mají totiž zakázáno zapojovat se do propagace nových filmů, jako je právě účast na slavnostních premiérách. Podle Shapira tržby kvůli stávkám poklesly o dvacet procent.

Mezi zákazníky Milt & Edie’s nepatří jen studio Warner Bros. Burbank je společně se sousedním Hollywoodem považován za jedno ze světových center zábavního a filmového průmyslu a čištění oděvů využívaly i jiné firmy, mezi nimi třeba Disney či Universal.

„Je to opravdu na nic. Podnikání se konečně vrátilo po pandemii k normálu. Konečně jsme dosáhli čísel před covidem,“ řekl Shapiro. The Guardian upřesnil, že zdaleka nejde pouze o oblečení určené hercům. Čistit oblečení si nechávají třeba i pracovníci ochranky či manažeři. Pokud ale nechodí do práce, oblečení čistit nepotřebují...

Jsou hluchá místa

Stávky ohrožují také řidiče, cateringové společnosti, vizážisty, restaurace, kavárny, fotostudia či kadeřnické a nehtové salony. „Los Angeles už snad nemůže být v horší pozici,“ uvedla pro The Guardian Angela Marsdenová, majitelka restaurace Pineapple Hill Saloon & Grill.

Její podnik pravidelně hostí hudebníky i komiky. „Prošli jsme všemi hrůzami spojené s covidem. Následně jsme bojovali s kriminalitou, rapidně se zvýšily ceny. Mysleli jsme si, že si na chvíli oddychneme. A bum! Tento měsíc jsem se rozhodla zvýšit ceny, jenže nyní herci a spisovatelé, kteří nás podporují, stávkují. Možná ještě mají úspory, ale brzy to na ně dopadne,“ stěžuje si Marsdenová.

Podle šéfů bister, kaváren a pekáren ve městě Burbank, které se nacházejí v sídelní oblasti Los Angeles, se návštěvy zákazníků během poledne nijak nezměnily. Během dopoledne se však setkali s neobvyklými hluchými místy a začali přemýšlet i o propuštění zaměstnanců.

Obavám čelí také šéf hollywoodského sdružení drezérů zvířat. Podle jeho slov členové sdružení nevědí, jak dlouho ještě budou schopni své svěřence krmit.