Blíží se konec hollywoodské stávky. Studia uzavřela dohodu se scenáristy

O uzavření dohody ve společném prohlášení informoval svaz WGA a sdružení AMPTP, které hájí zájmy velkých studií, streamovacích služeb a produkčních společností. Dohody se podařilo dosáhnout po pěti dnech obnoveného intenzivního vyjednávání.

Stávka nicméně ještě odvolána nebyla, upozornilo na sociálních sítích sdružení WGA a vyzvalo scénáristy, aby se zatím nevraceli do práce. Dohodu musí totiž nejprve musí potvrdit rada sdružení i jeho členové.

Podmínky dohody zatím nejsou známy. Odbory ale požadují od hollywoodských studií zlepšení finančního ohodnocení scenáristů a také stanovení pravidel pro používání některých nových technologií, například umělé inteligence. Podobné požadavky má také odborové sdružení herců SAG-AFTRA, které se k protestu přidalo v červenci.

Stávka do značné míry ochromila hollywoodskou produkci. Protest scénáristů pozastavil například vznik nových řad oblíbených seriálů The Last of Us stanice HBO nebo Stranger Things streamovací služby Netflix.