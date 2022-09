Ministři v Bruselu hledají recept na vysoké ceny. Strop pro plyn nemá podporu

Politici budou mít na stole návrhy Evropské komise i podněty českého předsednictví, které mají pomoci především nejohroženějším spotřebitelům a firmám.

Patrně největší diskusi vyvolává právě plán na zastropování ceny ruského plynu, který nemá podporu středoevropských zemí včetně Německa či Česka více závislých na dodávkách Moskvy.

Státy obávající se, že výsledkem takového kroku by bylo úplné zastavení dodávek, chtějí návrh komise odmítnout a podle unijních činitelů nemá tento bod jistou podporu potřebné většiny zemí.

Ještě před začátkem summitu se proti tomuto nápadu ozvalo Maďarsko.

„Plán, který by zavedl cenový strop výhradně na ruský plyn proudící plynovody, je naprosto proti evropským a maďarským zájmům,“ řekl šéf maďarské diplomacie Péter Szijjártó. „Pokud by toto omezení bylo uvaleno pouze na ruský plyn, vedlo by to okamžitému ukončení dodávek. Na to člověk nepotřebuje Nobelovu cenu, aby to pochopil,“ dodal.

Také český ministr průmyslu Jozef Síkela očekává, že se ministři EU shodnou na podpoře likvidity energetických firem či úsporách elektřiny. Strop na cenu ruského plynu nepomůže, dodal.

Větší šance má podle diplomatických zdrojů také plán na odebrání nečekaných zisků společnostem využívajícím k výrobě elektřiny levnější zdroje než plyn a jejich využití pro pomoc nejohroženějším domácnostem či firmám.

Diplomaté neočekávají, že by nějaký z návrhů získal jednoznačnou podporu, z debaty by spíše měla vzejít doporučení, které návrhy má komise dále rozpracovat. Konkrétních podněty má představit šéfka unijní exekutivy Ursula von der Leyenová příští týden.

V pátek budou na neformálním jednání v Praze řešit energetickou krizi i ministři financí členských zemí Evropské unie. „Budeme debatovat o možných řešení, například o zastropování cen elektrické energie či jejím odstřižení od ceny plynu,“ očekává český ministr financí Zbyněk Stanjura. Podle něj budou na jednání mluvit také o dopadech rusko-ukrajinského konfliktu na ekonomiky jednotlivých zemí EU.