V pátek chce ministr jednat například o oddělení cen elektřiny a plynu, daňových změnách pro výrobce a distributory energií nebo o emisních povolenkách.

Zastavení dodávek z plynovodu Nord Stream 1 Síkela očekával. „Je to součást energetické války, v níž jsme. Stalo se to, co jsme čekali. Rozhodující bitva se rozjede tuhle zimu. Udělali jsme maximum pro to, abychom se na to připravili. Vysoké ceny ale skončí až tehdy, kdy Evropa najde cestu, jak se od plynu odpoutat.“

Podrobnosti připravujeme