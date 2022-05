Porušil mlčenlivost, obivnili Muska právníci Twitteru kvůli falešným účtům

„Právě mi volali z právního oddělení Twitteru, aby si stěžovali, že jsem porušil jejich dohodu o mlčenlivosti, když jsem prozradil, že velikost vzorku pro kontrolu botů (falešných účtů) je 100!“ napsal Elon Musk, nejbohatší člověk světa podle žebříčku časopisu Forbes, v neděli ráno na sociální síť Twitter.

V pátek Musk uvedl, že dohoda o koupi Twitteru za jednu miliardu dolarů (zhruba 24 miliard korun) je „dočasně pozastavena“. Čeká totiž na podrobnosti podporující výpočet, že falešné účty na sociální síti skutečně představují méně než pět procent uživatelů, jak tvrdí Twitter.

Firma uvádí, že má aktuálně 229 milionů uživatelů, kterým může zobrazovat reklamu, což je pro platformu naprosto zásadní metrika. Twitter má ovšem dlouhodobě problém s automatizovanými falešnými účty. S těmi plánuje boudoucí majitel sociální sítě zatočit.

Musk ke svému pátečnímu vyjádření dodal, že aby si výpočet falešných účtů potvrdil, jeho tým otestuje „náhodný vzorek 100 sledujících“ na Twitteru.

„To je stejný vzorek, jaký požívá Twitter k výpočtu méně než 5 procent falešných/spamových/duplicitních účtů,“ odpověděl Musk na otázku jednoho z uživatelů, proč zrovna vzorek sta náhodných účtů.

V neděli ráno Musk na Twitteru dodal, že zatím nevidí žádnou analýzu, která by ukazovala, že Twitter má onen nízký podíl falešných účtů a později dodal, že „existuje určitá šance, že by to mohlo být více než 90 procent denně aktivních uživatelů.“

„Je velmi zvláštní, že nejoblíbenější tweety všech dob se líbily pouze dvěma procentům denních aktivních uživatelů,“ napsal.

Musk se na převzetí společnosti Twitter dohodl minulý měsíc. Miliardář již dříve vyzval k „poražení spamových robotů“ a také k několika dalším změnám, včetně obnovení některých zrušených účtů, včetně účtu bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa.