Na koho Musk vlastně dá? Mezi největšími důvěrníky je i rodák ze Slovenska

„Když Elon něco říká, je potřeba se na chvilku zastavit a zamyslet se. Hlavně mu nemůžete v takovou chvíli říct, že je něco nemožné. Je potřeba o tom přemýšlet a najít způsoby, jak by šel Elonův záměr provést. Vždycky jsem měla pocit, že mým úkolem bylo takové nápady přeměnit do dosažitelné podoby,“ řekla pro deník New York Post už dříve na adresu Elona Muska Gwynne Shotwell, se kterou Musk už léta spolupracuje.

Jared Birchall

Jedním z nejbližších Muskových důvěrníků je generální ředitel společnosti Neuralink, kterou Musk spoluzaložil v roce 2016 s cílem propojit lidi a počítače prostřednictvím technologických čipů. Sedmačtyřicetiletý Jared Birchall je v současné chvíli i výkonným ředitelem společnosti Excession, která spravuje Muskovo jmění ve výši 264 miliard amerických dolarů.

V roce 2018 se Birchall snažil Muskovi pomoct v situaci, kdy miliardář čelil žalobě pro pomluvu ze strany britského potápěče Vernona Unswortha.

Unsworth se roku 2019 zúčastnil akce organizované s cílem záchrany mladých fotbalistů a jejich trenéra, kteří zůstali uvězněni v thajské jeskyni Tham Luang. Pomoc tehdy nabízel právě i Elon Musk, když slíbil, že do jeskyně pošle miniponorku své technologické společnosti SpaceX. Unsworth to však v rozhovoru označil za pouhou snahu o zviditelnění.

Musk na potápěče Unswortha následně zaútočil na Twitteru, kde jej označil termínem „pedo-guy“, jejž lze volně přeložit jako „pedofil“. Unsworth kvůli tomu podal v září 2018 na Muska žalobu, v níž žádal mimo jiné odškodné ve výši 75 tisíc dolarů. Soud v Los Angeles ale následně dal v tomto sporu za pravdu Muskovi a potvrdil, že slovo pedofil není možné brát za pomluvu.

Birchall byl dříve zároveň i úspěšným finančním poradcem ve společnosti Goldman Sachs. Má domy v Texasu a Kalifornii a je spojen s neziskovou organizací Musk Foundation, která v minulosti věnovala desítky milionů dolarů na vzdělávání, pediatrický nebo environmentální výzkum. Na sociální síti Twitter ale Birchall není aktivní.

Gwynne Shotwellová

K blízkým Elona Muska se podle deníku New York Post řadí i provozní ředitelka a prezidentka společnosti SpaceX Gwynne Shotwellová, kterou časopis Forbes označil za 38. nejdůležitější ženu na světě. Osmapadesátiletá žena nastoupila do vesmírné společnosti SpaceX už v roce 2002, a to teprve jako jedenáctý zaměstnanec v pořadí.

Alex Spiro

Klíčovou osobou je pro Muska i devětatřicetiletý Alex Spiro. Jde totiž o jeho osobního právního zástupce. Narodil se a vyrůstal v americkém Bostonu a do roku 2013 pracoval jako státní zástupce na Manhattanu. Právě Spiro úspěšně pomáhal zakladateli automobilky Tesla v případu britského jeskynního potápěče Vernona Unswortha. V minulosti spolupracoval třeba i s hudebníkem Mickem Jaggerem. Třeba na sociální síti Twitter ale není Muskův právník aktivní.

Andrej Karpathy

Musk hodně dá i na pětatřicetiletého vizionáře Andreje Karpathyho, který je už více než pět let vrchním ředitelem sekce s umělou inteligencí v automobilce Tesla. Dříve se kupříkladu podílel na založení platformy OpenAL.

Narodil se na Slovensku a v patnácti letech se přestěhoval do Toronta, kde žije dodnes. V roce 2015 dostudoval doktorát na Stanfordu pod vedením Fei Fei Liho, který je v současné chvíli členem představenstva sítě Twitter.

„Andrej je opravdu jeden z nejlepších lidí s počítačovým myšlením na světě, pravděpodobně ten úplně nejlepší,“ řekl Musk na jeho adresu už v roce 2021.

Shivon Zilis

Pravou rukou Elona Muska je i šestatřicetiletá Shivon Zilis, která už léta zkoumá umělou inteligenci. Jde o absolventku Yale, která pro Muska pracuje na řadě strategických projektů. Na Twitteru má skoro sedmdesát tisíc sledujících.

Před dvěma lety vyjádřila na Twitteru podporu svému šéfovi v reakci na tehdejší kritiku. „Nikdo není dokonalý. Nikdy jsem ale nepotkala nikoho, kdo by tak bojoval za inspirativní budoucnost lidstva a zároveň to činil tak neúnavně. Každý má právo na svůj názor, ale můj je ten, že neexistuje nikdo, koho bych respektovala a obdivovala víc.“

Antonio Jose Gracias

Letitým přítelem je pro Elona Muska také Antonio Jose Gracias. Znají se už od devadesátých let minulého století, a právě jednapadesátiletý Gracias patřil už v té době mezi první investory Muskových společností.

Antonio Jose Gracias se třeba do Tesly rozhodl poprvé investovat už v roce 2005, dva roky po založení firmy. Do jejího představenstva pak nastoupil v roce 2007. V současné chvíli je tento rodák z amerického Detroitu i členem představenstva vesmírné společnosti SpaceX.

Kimbal Musk

Do kruhu důvěry Elona Muska patří v neposlední řadi i jeho mladší sourozenec Kimbal. Tento devětačtyřicetiletý podnikatel je členem představenstva společností Tesla a SpaceX. Zároveň ale je spoluzakladatelem hydroponické farmy, která se snaží snižovat množství odpadu při pěstování rostlin. Kimbal Musk tak usiluje o úsporné pěstování rostlin bez půdy i postřiků. Na Twitteru má skoro 260 tisíc sledujících a už několik let v USA finančně podporuje Demokratickou stranu i její hlavní kandidáty.