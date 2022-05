Musk chce do roku 2028 zvýšit tržby Twitteru pětinásobně, sníží se podíl reklamy

Elon Musk chce do roku 2028 zvýšit roční tržby Twitteru na 26,4 miliardy USD (626,3 miliardy korun) z loňských pěti miliard USD. Napsal to list the New York Times (NYT) s odvoláním na plán, který nejbohatší muž světa předložil investorům.