Německo netáhne. Zahraniční investice v zemi byly nejnižší za 20 let

„Když kancléř a ministr hospodářství chválí údajnou atraktivitu Německa jako místa pro podnikání, nemůže se to týkat první poloviny roku 2023,“ řekl vedoucí oddělení výzkumu globálních a regionálních trhů v Německý ekonomické institutu (IW) Jürgen Matthes. Pokud jsou hlavním důvodem špatných čísel pochybnosti o kvalitě lokality, je podle něj nepravděpodobné, že by se to ve druhé polovině roku změnilo. „Téměř nikdo ze zahraničí už tu nechce investovat, podmínky lokality jsou na to zřejmě příliš špatné,“ dodal podle agentury Reuters Matthes

Německé ministerstvo hospodářství uvádí, že se připravují přímé zahraniční investice za 80 miliard eur. Kancléř Olaf Scholz prohlásil, že vidí „velkou budoucnost“ Německa jako průmyslové lokality, když v červnu uzavřel s americkým výrobcem čipů Intel smlouvu o výstavbě dvou závodů na výrobu čipů v Magdeburku v hodnotě více než 30 miliard eur. Americký výrobce čipů Wolfspeed v únoru také oznámil, že v Německu postaví továrnu na výrobu čipů a výzkumné a vývojové centrum.

Matthes však uvedl, že tyto projekty ještě ani nebyly zahájeny a že „všichni víme, jak dlouho stavební projekty trvají“. Investice zahraničních polovodičových společností nesouvisí ani tak s atraktivitou Německa jako místa pro podnikání, jako spíše s „přemrštěnými dotacemi“, které jim Německo nabízí, dodal.

Německá ekonomika je největší v Evropě a je na ní závislá řada českých podniků.

30. července 2023