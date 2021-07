Náhradní díly a informace o stavu zařízení. Státy zavádí právo na opravu

Podobné kroky se chystají i ve Spojených státech. Prezident Joe Biden by totiž žádost o vypracování pravidel pro opravu zemědělských zařízení pro Federální obchodní komisi měl podepsat již koncem tohoto týdne a do budoucna se očekává, že se právo na opravu rozšíří i pro elektroniku, informuje BBC.



Právo zatím platí pouze ve státě Massachusetts, kde vstoupilo v platnost už v roce 2013. Na základě tohoto zákona musí nyní výrobci automobilů poskytovat spotřebitelům veškeré informace o diagnostice a možnosti opravy aut vyrobených od roku 2015.

V new Yorku momentálně prošel senátem návrh o spravedlivých opravách, kdy budou výrobci zveřejňovat veškeré informace a diagnostiku jakéhokoliv produktu. Hlasovat se o něm má definitivně ale až v lednu 2022.

V současných návrzích pro další americké státy se ale právo na opravu objevuje i v jiných podobách. Například Florida či Jižní Karolína se zaměřuje na legislativu kolem zemědělství, Kalifornie se soustředí spíše na zdravotnické vybavení.



Náhradní díly jsou riziko, tvrdí výrobci

Například firma John Deere, která vyrábí traktory, uvádí, že poskytování náhradních dílů pro vlastní opravu by představovalo velké bezpečnostní riziko. Proti jsou ze stejných důvodů i technologičtí giganti jako Amazon, Apple či Microsoft.

Podle některých firem je zase požadování přesných informací o diagnostice produktu porušování duševního vlastnictví, což Federální obchodní komise zamítá, a nebo jde zde hrozí příliš velké riziko, že by se nějaký spotřebitel při samostatné opravě mohl zranit, případně by mohlo dojít k újmě při používání výrobku, který by byl nesprávně opraven.

Naopak zastánci legislativy tvrdí, že pro ekonomiku a životní prostředí je nejlepším řešením, pokud si člověk může drobnou opravu jako je například výměna baterie v notebooku či displeje telefonu, udělat sám a prodloužit tak životnost zařízení, než aby si hned šel zakoupit nový produkt.



Mnozí navíc věří, že díky tomu, že si člověk produkt zakoupí, by měl automaticky mít právo na to si s ním dělat co chce a nemusel se podřizovat tomu, že se daný produkt dá opravit pouze u jednoho autorizovaného servisu.