Uhlí místo slunce a větru. Špinavější elektřinu než Německo má už jen Polsko

Za uplynulých třicet dní vyprodukovala jedna vyrobená kilowatthodina elektřiny v Německu 472 gramů skleníkových plynů. To bylo dokonce o 25 gramů více než v České republice. S odvoláním na interaktivní data Electricity Maps o tom informoval německý deník Bild. V úterý dopoledne ale nebyla aktuální německá data dostupná.

Mezi nejčistší evropské země patřilo Švédsko a Francie, které se spoléhají na mix jaderných elektráren a obnovitelných zdrojů. Do ovzduší vypustily jen 20 a 40 gramů oxidu uhličitého. V Polsku to bylo téměř čtyřicetkrát víc.

„Dlouhodobě tvrdím, že Evropa potřebuje diverzifikovat své energetické zdroje a stát se soběstačnější,“ uvedl turecký ekonom a šéf Mezinárodní agentury pro energii Fatih Birol. „Německo by si nemělo myslet, že může trvale nahradit ruský plyn a jadernou energii právě uhlím,“ dodal.

Nepřálo ani počasí

Květnové počasí nebylo pro Německu z pohledu využití potenciálu obnovitelných zdrojů příliš přívětivé. K špinavějšímu německému energetickému mixu ale přispěly i uzavřené jaderné elektrárny. V polovině dubna tam skončila šedesátiletá éra jaderné energetiky a ze sítě byly odstaveny poslední tři jaderné elektrárny v zemi: Isar 2 v Bavorsku, Emsland v Dolním Sasku a Neckarwestheim 2 v Bádensku-Württembersku.

V letních týdnech by se ale s přibývajícím slunečním svitem měla situace měnit. Patrné to bylo už i na konci května, kdy německé fotovoltaické elektrárny vyrobily rekordní množství elektřiny a ceny na denním trhu dokonce klesly do záporných hodnot.

Největším znečišťovatelem v Německu je dlouhodobě energetický sektor. Velký podíl na emisích skleníkových plynů má ale také průmysl a doprava.

Německý ministr hospodářství Robert Habeck ale varuje, že ani po letních měsících by se německá závislost na uhlí měnit příliš neměla. „Na konci června budou rezervní bloky německých tepelných elektráren odstaveny. Přes zimu je ale bude možné na základě zvláštního povolení užívat,“ řekl Robert Habeck německému deníku Bild.