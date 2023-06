Green Dealu navzdory. Německo se v zimě spolehne na uhlí, přiznal ministr

„Na konci června budou rezervní bloky německých tepelných elektráren odstaveny. Přes zimu je ale bude možné na základě zvláštního povolení užívat,“ řekl Robert Habeck německému deníku Bild.

I proto nyní se svým týmem formuluje potřebnou žádost do Bruselu. Zásoby plynu, větrná a solární energie totiž nemusí v chladnějších částech roku stačit a Němci navíc rychle dostavují z provozu i jaderné elektrárny. „Musím Evropské unii zdůvodnit další užívání uhelných elektráren. Potřebujeme rezervní kapacity,“ dodal ministr.

Robert Habeck pro deník Bild ale zároveň řekl, že nyní pracuje na vybudování základní vodíkové sítě. Jeho cílem je výstavba jakési vodíkové dálnice, jejíž součástí budou navzájem propojené přístavy i nově postavené klimaticky neutrální továrny. Ty by měly být zhotoveny do pěti let a Habeck počítá s tím, že zvládnou větší zatížení i během zimy.

Německý ministr po schůzce s braniborským premiérem Dietmarem Wodikem také uvedl, že pro úplně vyřazení uhlí z energetického mixu musí být nejprve vytvořeny dostatečně funkční podmínky. „Potřebujeme zajistit energetickou cenovou dostupnost, spolehlivost i bezpečnost dodávek. Jakmile se to stane, můžeme se co nejrychleji pustit do dotažení naší klimatické neutrality,“ upřesnil.

V Německu se momentálně počítá s tím, že k úplnému odstavení uhlí by mělo dojít nejpozději v roce 2038. Sám Habeck ale opakovaně dodal, že doufá v dřívější odklon od tohoto fosilního paliva a reálný je podle něj rok 2030. Výroba elektrické energie z uhlí se podle Habecka navíc kvůli postupně dražším emisním povolenkám postupně přestane vyplácet.