Konec snu o snížení emisí. Nebudou peníze, říká zpráva unijních auditorů

ECA se zabýval také sliby spojenými s termínem roku 2020, které EU podle loňských závěrů Evropské komise splnila. Auditoři nyní podotýkají, že k tomu přispěly vnější okolnosti včetně pandemie covidu. Zároveň kritizují členské státy za netransparentnost při plnění národních cílů včetně omezených informací o skutečných nákladech.

Směrem k roku 2030 podle účetního dvora nejsou vyhlídky příliš optimistické. „Nic nenaznačuje tomu, že pro dosažení cílů pro rok 2030 je k dispozici dostatek finančních prostředků, a to zejména ze soukromého sektoru, s jehož značným přispěním se počítalo,“ píše se v tiskové zprávě ECA.

EU ve svém dlouhodobém rozpočtu pro roky 2021 až 2027 vyčlenila na boj proti změnám klimatu zhruba 87 miliard (zhruba dva biliony Kč) na rok. „To je méně než deset procent celkových investic potřebných k dosažení cílů pro rok 2030,“ soudí unijní auditoři.

Nová zpráva posiluje pochybnosti o unijní klimatické politice poté, co Evropská agentura pro životní prostředí loni (EEA) loni uvedla, že přijímaná opatření nejsou pro 55procentní snížení emisí dostatečná. Jejich zavedení by podle agentury vyústilo do roku 2030 v pokles emisí oproti roku 1990 o 41 procent.

EEA odhadla, že v roce 2021 dosáhl pokles 29 procent proti referenční hodnotě. EU přitom podle deklarovaných cílů chce po 55procentním snížení v roce 2030 dosáhnout v roce 2050 klimatické neutrality, tedy rovnováhy mezi objemem vypouštěných skleníkových plynů a kapacitami na jejich pohlcování. Plány souvisí se závazkem mezinárodního společenství zastavit globální oteplování, a zabránit tak prohlubování následků lidstvem poháněných klimatických změn.

Účetní dvůr ve zprávě potvrzuje, že země EU dosahují proti ostatním vyspělým ekonomikám dobrých výsledků ve snižování emisí. Sedmadvacítka však podle ECA nezohledňuje veškerou svou produkci, když nezapočítává emise spojené s obchodem a mezinárodní leteckou a námořní dopravou.