Vlaky z Prahy do Berlína končí v Drážďanech, němečtí strojvedoucí stávkují

Strojvedoucí v Německu sdružení v odborech GDL ve středu pozdě večer vstoupili do 20hodinové výstražné stávky za vyšší mzdy. S problémy až do čtvrtečního večera musí počítat i čeští cestující, protože vlaky z Prahy do Berlína budou končit v Drážďanech, odkud také budou do české metropole vyjíždět.