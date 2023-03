Německo se chystá na velkou stávku ve veřejné dopravě. Ovlivní i české spoje

Změny, které ohlásily České dráhy Mezistátní dálková doprava Mezistátní dálkové vlaky linky Ex5 Berliner budou v provozu pouze ve vnitrostátním úseku Praha hl.n. – Děčín hl.n. a zpět. U těchto vlaků nemusí být dodrženo plánované řazení.

Vlaky linky Ex6 Západní expres Praha hl.n. – Plzeň – Domažlice – Schwandorf – München Hbf budou zajištěny pouze v úseku Praha – Domažlice a zpět, u některých vlaků bude nutné přestoupit v Plzni do náhradní soupravy.

Praha hl.n. – Plzeň – Domažlice – Schwandorf – München Hbf budou zajištěny pouze v úseku Praha – Domažlice a zpět, u některých vlaků bude nutné přestoupit v Plzni do náhradní soupravy. Přímé vozy do a z Německa, které jedou na nočních vlacích EN 458 / 459 Canopus (Praha hl.n. – Dresden Hbf – Leipzig Hbf – Frankurt/Main Hbf – Basel SBB – Zürich HB a zpět) nepojedou v noci 26. / 27. 3. a 27. / 28. 3. 2023. Přímé vozy na spojích NJ 456 / 457 Graz Hbf – Břeclav – Bohumín – Berlin a zpět a Budapešť – Břeclav – Bohumín – Berlin a zpět pojedou jen do / ze stanice Rzepin, dále ve směru do / z Německa bude zajištěna náhradní autobusové doprava.

Mezistátní regionální doprava Linka Hof – Aš – Cheb – Marktredwitz bude zajištěna pouze v úseku Cheb – Aš, v úsecích Cheb – Pomezí nad Ohří – Schirnding – Marktredwitz a Aš – Hof Hbf budou tyto vlaky odřeknuty.

Vlaky linky Cheb – Vojtanov – Bad Brambach – Zwickau pojedou jen v úseku Cheb – Vojtanov.

Vlaky linky Karlovy Vary – Potůčky – Johanngeorgenstadt pojedou jen v úseku Karlovy Vary – Potůčky a zpět.

Linka U28 Děčín – Dolní Žleb – Bad Schandau – Sebnitz – Dolní Poustevna – Rumburk bude rozdělena na dvě části, vlaky pojedou jen ve vnitrostátních úsecích Děčín hl.n. – Dolní Žleb a zpět a Dolní Poustevna – Rumburk a zpět.

Spěšné vlaky Cheb – Nürnberg Hbf a zpět budou bez náhrady zrušeny.